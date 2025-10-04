饅頭媽3.8萬徵特助「還要顧小孩」挨轟　曝條件原因：不想要自私懶人

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅饅頭媽（林榆芯）以美妝保養起家，爸爸則是生技公司的老闆，家境優渥。她近日公開徵員工，包括行銷人員、客服小編等，還有總經理特助的職位。不過，她所開出的條件引發網友質疑「把特助當保母」，對此，饅頭媽也於3日做出回應。

▲饅頭媽日前公開徵人。（圖／翻攝自Threads／shin_0604）

在饅頭媽的應徵文中，總經理特助的薪資為3萬8000元，工作內容有協助老闆處理各項事務、安排行程與時間管理、照顧小孩日常生活，並配合老闆臨時需求，彈性調整工作時間。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，有網友質疑饅頭媽把「照顧小孩」列入特助工作，根本是兼當保母用，也有人認為她開的薪水太低，紛紛表示「你這個徵才條件我看很難徵到好的人才吧」、「總經理特助的薪水至少要4萬8000起跳好嗎，沒到這個價格都是慣老闆」、「助理跟保母是不同的東西」、「如果說其它的工作我覺得不好說，但，又要幫忙照顧小孩」。

▲饅頭媽徵才條件。（圖／翻攝自Threads／shin_0604）

對此，饅頭媽回應說，自己公司的福利若是差，那應該很多人待不到三年就走了，「饅自然夥伴超過三年的，底薪一般都超過四萬了，甚至能力好都拿五萬。」她透露，自己有一位貼身助理起薪3萬5000元，「他應徵好幾次，後來說他不在乎薪資，只想做正當行業，我看他那麼有心就錄取他了。後來因為時間上他真的完全配合我，甚至沒日沒夜，直接幫他升薪。」目前薪水有5萬元。

饅頭媽也強調，自己本來就有請保母，「所以說這位助理最基本的工作應該說是載小孩上下課，其他時間就看有什麼事忙什麼而已。」而自己之所以會特別把「照顧小孩」列入，是因為不想遇到自私跟懶人應徵，「偶爾幾次幫忙，就會說當初應徵又沒說要做這個，我相信這點老闆人都超懂、感同身受，畢竟現在懶人組一堆，抗壓性又低，罵幾句、唸幾句就說不做了，所以我要把話說到極致。」直言：「自私跟愛計較的人真的不會有多好，與其這樣，話說清楚一點，即使偶爾才要做的事也要列上來！」

▲▼饅頭媽回應網友批評。（圖／翻攝自Threads／shin_0604）