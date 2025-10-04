ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
24組樂團依人氣分舞台 曾上《艾倫秀》神童組團演到缺氧

記者葉文正／台北報導

全台首檔大型樂團養成節目《樂團祭》，自播出以來話題不斷，最新一集正式進入「現實界地」單元，24組樂團依照人氣被分派到大舞台、小舞台以及街邊舞台，打造虛擬音樂祭，讓樂團直面音樂祭舞台的真實殘酷考驗。本集不僅找來成軍20週年的樂團四分衛主唱阿山，以及唱紅〈我想你的快樂是因為我〉、現已轉戰幕後的音樂製作人王爺，分別為大小舞台講評；更迎來重量級嘉賓「告五人」驚喜登場，他們還透露不少台下內幕，成為觀眾討論的焦點。

▲共振效應的吉他手馮羿，曾在12歲時被封為「台灣烏克麗麗神童」，更曾登上美國超級節目《艾倫秀》（Ellen Show）。（圖／《樂團祭》提供）

▲共振效應的吉他手馮羿(左)，曾在12歲時被封為「台灣烏克麗麗神童」，更曾登上美國超級節目《艾倫秀》（Ellen Show）。（圖／《樂團祭》提供）

節目中壓軸登場的告五人，因高人氣現在一出場總是站上大舞台，不過他們回想起小舞台的演出，雲安坦言：「其實反而更困難，我們甚至連覺得皮膚狀態不好，都會提早睡覺，花一個禮拜去調整，因為觀眾近距離會看得更清楚。」哲謙則分享在大舞台的心情：「若要演兩個小時的大舞台，我的目標就是不能讓最遠的那個人滑手機。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲共振效應的吉他手馮羿，曾在12歲時被封為「台灣烏克麗麗神童」，更曾登上美國超級節目《艾倫秀》（Ellen Show）。（圖／《樂團祭》提供）

▲旺福。（圖／《樂團祭》提供）

一路走來，他們從小舞台唱到自己的專場，他們也給新生樂團誠摯建議，雲安說：「歌迷給的卡片要好好收著，人總有失意的時候，拿出來看會覺得心情很好，也會發現自己並不孤單。」而這樣的心情也是他們在節目中選擇演出新歌〈將錯就對〉的原因。

▲共振效應的吉他手馮羿，曾在12歲時被封為「台灣烏克麗麗神童」，更曾登上美國超級節目《艾倫秀》（Ellen Show）。（圖／《樂團祭》提供）

▲夕陽武士。（圖／《樂團祭》提供）

而在大舞台上，由旺福、野東西、胡凱兒演出。成團27年的旺福打破「大舞台必須很炸」的既定印象，反其道而行帶來一首陽光兒歌〈眼睛體操〉帶動全場合唱，將舞台變成大型同樂會，主唱瑪靡表示：「音樂就是要把心裡面的小孩帶出來，不要在意別人的眼光。」野東西則難得選擇抒情曲路線，被評為展現「鐵漢柔情」；而胡凱兒則以熱血互動挑戰大場，笑言「在大舞台也要直接盯著觀眾調情」，青春氣息十足。

小舞台方面，夕陽武士以純粹台語搖滾直擊人心，宇宙資料庫帶來迷幻爵士搖滾氛圍；桑尼則以動漫風新歌《圈圈叉叉》掀起大合唱，引爆粉絲共鳴。至於街邊舞台，秋波愛麗與共振效應努力用近距離能量逆襲觀眾，其中共振效應的吉他手馮羿，曾在12歲時被封為「台灣烏克麗麗神童」，更曾登上美國超級節目《艾倫秀》（Ellen Show）。

如今站上《樂團祭》舞台，以吉他展現新世代搖滾爆發力。他受訪時透露演到後面因太熱情，現場有點悶熱，一度缺氧頭暈，鼓手更是激烈到手打到流血，仍堅持演完，展現超強舞台意志。祭民盛讚：「他們才16、7歲就這麼有震撼力，讓人跟著跳到滿身大汗。」即使場地有限，他們依舊釋放出最純粹的搖滾精神。


在節目《 樂團祭》裡「沒有競賽、沒有評審」，讓樂團透過音樂與觀眾直接對話，樂團如果想躍上更大的舞台，就必須贏得觀眾的心，而這些觀眾也被稱為「祭民」，他們透過每集單元看著24組風格迥異的樂團一路爬升，強化觀眾與樂團之間的情感連結，更養成大家對樂團的了解。


此外節目中的演出歌曲，也會由合作夥伴滾石移動發行到所有音樂串流平台，讓大家在收看節目之後也能收藏自己喜愛的樂團作品，在不同的地方都能聆聽應援。《 樂團祭》自 8 月 31 日起於台視每週日晚間 10 點首播，當晚 12 點同步於 MyVideo、LINE TV 上架；9 月 1 日起，每週一中午 12 點可於中華電信 MOD 與 HamiVideo 影劇館+ 收看；9 月 3 日起，每週三晚間 8 點在官方 YouTube 頻道更新；9 月 27 日起，更將於每週六晚間 10 點在三立都會台播出，觀眾可透過多平台收看最新賽事與精彩演出。

選單收合