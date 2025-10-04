直擊／李翊君唱回憶殺金曲　鏡頭一掃「超大咖瓊瑤女神」竟在台下

記者蔡琛儀／台北報導

李翊君出道38年，終於登上台北小巨蛋開唱，身為「瓊瑤御用女歌手」的她，不忘帶來一系列經典的瓊瑤劇歌曲，包括〈婉君〉、〈雪珂〉、〈渡口〉、〈浪花〉與〈痛〉、〈雨蝶〉，讓歌迷聽得如癡如醉，她幽默說：「今天我沒唱的話，你們一定會要退票。」她哽咽追憶恩師：「上次我唱的時候是跟這個戲的作者一起站在這舞台上，就是瓊瑤阿姨，非常感謝她當年給我機會，讓我唱她戲劇的歌曲。」鏡頭也拍到「瓊瑤御用女主角」、62歲的趙永馨也坐在台下欣賞，現場宛如大型回憶殺現場。

李翊君「翊起聽見愛」演唱會4日在台北小巨蛋舉行，開場以一身粉嫩色系的大蝴蝶結斜肩禮服亮麗登場，從4層樓高的華麗吊台從天而降，並翻唱〈再回首〉揭開序幕，接連又演唱難度頗高的〈昨夜夢醒時〉、〈人生是一場夢〉與〈今天不回家〉，並與舞者共舞，讓全場氣氛嗨到最高點。

延續舞廳氛圍，李翊君接著帶來懷舊華語金曲〈雨中徘徊〉、〈夜空〉、〈負心的人〉、〈嚮往〉與〈我的心裡只有你沒有他〉串連，讓歌迷一口氣重溫80、90年代叱吒歌壇的經典神曲，李翊君也換上桃紅色禮服，薄紗裙擺隱約秀出纖細雙腿，風靡全場。

李翊君感性向全場萬名觀眾道謝：「這應該算是我演藝歷程以來最重要的一次演出，謝謝各位陪著我一起站上小巨蛋。」她坦言一開始收到邀約時，還懷疑有沒有人要來小巨蛋看她演出，「我不是那種秒殺的歌手，所以我真的很怕我的票賣不出去。」最後她深深一鞠躬，「首先我要在這裡真的要謝謝來到現場的朋友們，因為有你們我今天才能站在小巨蛋的舞台上，開這場演唱會，請先接受我深深的一鞠躬。」感動無數觀眾。