日星達拓偶像「新宿當街露鳥」被捕！　出道才1年恐被迫停工

記者蔡宜芳／綜合報導

日本經紀公司STARTO ENTERTAINMENT（星達拓）正積極重整形象、宣告新起點之際，旗下人氣上升中的偶像團體「Ae! group（Aぇ! group）」卻傳出醜聞！成員草間理查德敬太（草間リチャード敬太）因涉嫌公然猥褻，遭到警方逮捕，消息曝光後震驚粉絲與業界。

▲草間理查德敬太是Ae! group的一員。（圖／翻攝自Instagram／aegroup_official_0515）

綜合日媒報導，草間在10月4日凌晨4點半（台灣時間）左右，於東京新宿區一棟雜居大樓的出入口附近當街暴露下半身。由於該地區是酒吧、夜店林立的繁華地帶，時間又正值徹夜狂歡的年輕人與上班族交錯的時段，因此一度引發騷動，隨後也有民眾報警。

警方趕抵現場後，確認草間有暴露行為，當場以公然猥褻罪嫌將其逮捕。據了解，草間當時「明顯醉酒、步伐不穩」，雖然警方表示「無法透露供述內容」，但研判極可能是「酒後失控」所導致。

▲Ae! group在去年才剛出道。（圖／翻攝自Instagram／aegroup_official_0515）

草間理查德敬太出生於1996年，父親是美國人、母親是日本人，擁有混血外貌與陽光個性。他在2009年加入關西傑尼斯Jr.後，憑藉幽默自然的風格漸露頭角，還以準常駐身分出演長壽節目《鐵腕DASH（ザ！鉄腕！DASH!!）》。在節目中，他以樸實形象及關西腔的親切互動，深受觀眾喜愛。然而，如今的逮捕消息，與過去螢幕上「庶民派偶像」的形象形成強烈對比，讓粉絲難以置信。

另一方面，Ae! group在2024年才剛正式出道，被視為關西偶像的新希望，沒想到出道才一年就傳出醜聞。而其所屬的經紀公司星達拓，是為了擺脫傑尼斯性醜聞陰影而成立的新公司，如今卻再度捲入爭議。日本媒體指出：「事務所可能被批評管理不嚴，信任回復之路再度遙遠，甚至可能再度成為輿論箭靶。」目前外界關注焦點落在事務所將如何處理此事，以及Ae! group是否因此被迫停工。