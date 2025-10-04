Energy突襲台南夜市「萬人擠進險暴動」！　Toro當場變叫賣哥

記者蔡琛儀／台北報導

唱跳天團Energy昨晚現身「台南花園夜市星期五開幕晚會」擔任壓軸嘉賓，一出場就以〈Here I Am〉、〈馬上去〉炸翻全場，現場瞬間變萬人演唱會，更不忘帶來代表作〈星期五晚上〉，阿弟更即興改詞：「反正要吃宵夜，要去花園夜市！」笑翻全場。

▲▼Energy現身「台南花園夜市星期五開幕晚會」擔任壓軸嘉賓。

唱到〈微笑先生〉時，Energy邀粉絲上台跳「微笑舞」送簽名海報；剛完成父親後事並歸隊的書偉，遇到因《我的婆婆怎麼那麼可愛》認識他的「發貴粉」；還有小妹妹害羞喊「最喜歡Toro」，Toro立刻寵粉把小妹妹公主抱轉圈、還加碼蹲起，笑翻眾人，另一位不笑的小女孩在和Energy合跳〈微笑先生〉後，成員大喊：「現在可以笑一個吧！」被逗得笑開懷。

身為台南人的Toro表示花園夜市自己已經來過許多次：「而且現在星期五晚上都能來！」，相當愛吃美食的書偉也笑說：「台南的美食總是不會讓人失望」，牛奶則對花園夜市的各種小吃如數家珍，一一細數美食清單，讓大家聽得口水直流。

▲▼Energy和小朋友互動逗趣。

Energy最後預告明年1月10、11日將在台北小巨蛋開唱，Toro化身「叫賣哥」，呼籲所有還沒買票的粉絲趕快去買票：「1月10日售罄，11日只剩一點點票！」