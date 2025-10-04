李聖傑首唱小巨蛋...門票秒殺　卻不敢鬆口加場：我心裡是個問號

記者蔡琛儀／台北報導

李聖傑出道26年，將在12月27日首度攻上台北小巨蛋開唱，1萬張門票昨（3日）晚間一開賣隨即秒殺完售，讓許多粉絲紛紛哀嚎搶不到，不過談到加場，李聖傑卻語帶保留：「我心裡是個問號，現在這麼好的成績，當然會去思考加場可能，但我想先沉澱，確保每一場演出狀態都最好。」

▲李聖傑小巨蛋演唱會秒殺。（圖／錞藝音樂提供）

而經紀人則回應：「如果能加場當然開心，但仍需視小巨蛋場地檔期及與團隊討論後決定。」為粉絲留下滿滿的期待空間。不過李聖傑對於票房開紅盤仍感性喊話：「走了26年終於走到台北小巨蛋，真的謝謝大家等了我這麼久！」

這次售票宣傳，李聖傑團隊特別祭出一系列洗腦梗圖操作，從「五大必買理由」、「痴心絕對那麼好聽怎麼可以沒聽到」、「FACE真的很帥」到「讓我們一起打開手機燈照亮他 成為最美的眼底星空」等，設計風趣直白又戳中粉絲心聲，成功掀起社群熱議，李聖傑也笑喊神助攻。

▲李聖傑等了26年終於在台北小巨蛋開唱。（圖／錞藝音樂提供）

對於26年終於站上小巨蛋，李聖傑直言：「在開票那刻心情真的是複雜的，從來沒有想過瞬間會有這麼大的感動！這一刻讓我知道原來有這麼多歌迷默默支持我，想來看我的Live。12月27日，我一定要把最好的音樂獻給大家，一起帶著歡笑和淚水分享彼此的故事！」他笑說其實當天還「一度忘了開票時間」，直到聽到秒殺完售的消息才意識到粉絲支持的力量，感動直呼「我的努力沒有白費！」