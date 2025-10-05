泰勒絲新歌嗆爆酷娃恰莉？控對方嗑藥罵「無聊芭比」　前男友也牽扯進去

記者蕭采薇／綜合報導

流行天后泰勒絲（Taylor Swift）八月底才震撼宣布與球星 Travis Kelce 訂婚的喜訊造成全球社群一片祝福洗版後，日前正式推出萬眾期待的第12張專輯《星夢人生》。不過專輯中的《Actually Romantic》疑似在暗諷歌手酷娃恰莉（Charli XCX），和前男友－樂團The 1975的主唱馬修希利（Matty Healy）。

▲泰勒絲新專輯《星夢人生》正式發行。（圖／環球音樂提供）

《星夢人生》專輯是在「The Eras Tour」巡演期間的休息日前往瑞典錄製，泰勒絲形容這是一張如自畫像般的作品。許多台灣樂迷自昨晚就紛紛在社群上興奮表示「期待到睡不著」、「明天請假就為了準時聽歌」，權威樂媒滾石雜誌也在專輯發行後給出滿分五星並盛讚「泰勒絲征服了她人生中最盛大的舞台」。

▲泰勒絲新專輯《星夢人生》正式發行。（圖／環球音樂提供）

不過更讓樂迷們討論的，還有天后之間的過招。泰勒絲新歌《Actually Romantic》中寫道：「聽說你吸了古柯鹼後，就叫我『無聊芭比』。」之所以會聯想在一起，包括歌名也對應到酷娃恰莉的《Everything is romantic》，以及酷娃恰莉曾坦言自己有嘗試過毒品。

▲酷娃恰莉（Charli XCX）。（圖／路透）

而歌詞中的另一句「你和我的前男友擊掌／說很高興他甩了我／還寫了首歌／說看到我的臉就作嘔」、以及酷娃恰莉曾唱過「終於不用在我男友演出的後台看到妳」，也引發討論。因爲泰勒絲曾與The 1975的主唱馬修希利交往，酷娃恰莉則是和該團的樂團鼓手喬治丹尼爾（George Daniel）戀愛，並在今年7月結婚。

▲泰勒絲曾與The 1975的主唱馬修希利交往。（圖／達志影像／美聯社）

不過酷娃恰莉曾澄清，自己的歌曲沒有針對任何人，對於沸沸揚揚的傳言，泰勒絲也沒有多解釋，只是在專輯發行後於自己的社群上分享道：「今晚，所有的生命在此交織。這裡有歡笑拼貼的馬賽克，以及用淚水製成的雞尾酒。在這裡，知音們唱著相同的歌，這一切是如此美麗，令人欣喜若狂、也讓人恐懼。」泰勒絲全新專輯《星夢人生》數位平台已經上線，實體發行日將於日後公布於「環球音樂 西洋」臉書粉專。