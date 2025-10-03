台八男星宣布同婚！　「認愛20年經紀人」成演藝圈首位公開

記者王靖淳／綜合報導

八點檔男星高允漢日前才因發文曬出劇照官宣婚訊的事件，引發大批網友們討論，最近他在受訪時大方公開另一半的身分，正是陪伴他20年的經紀人。

▲高允漢（圖右）公開同婚身分。（圖／翻攝自Facebook／高允漢）

高允漢今年7月在臉書曬出了一張，與新娘深情對望的婚紗照，並感性寫下：「就在今天，我們結婚了。」他更向另一半深情告白：「從相識、相知到相守，這一路走來的每一刻都值得紀念。謝謝你願意與我攜手，一起走進人生的下個篇章。這不只是結婚，而是我們愛的宣言。」照片曝光後不久，立刻喜獲一票祝福，眾人紛紛在底下留言，恭喜他邁向人生新階段。

面對排山倒海而來的祝福，高允漢隔天二度透過臉書發文，並透露自己一早醒來，就看到朋友傳的訊息，以及網路新聞的報導，一看之後有點尷尬。原來，他前一天所發布的「婚紗照」，並非與正牌老婆的合照，而是《戲說台灣》的劇照，他也在文中補充表示：「我結婚是真，但那照片是劇照啦，大家可別誤會呀。」

▲高允漢和經紀人結婚。（圖／翻攝自Facebook／高允漢）

此外，根據《聯合新聞網》報導，高允漢最近揭曉另一半的真實身分，表示新婚對象並非外界所揣測的任何一位女性，而是他的經紀人，成為了圈內首位公開承認同婚的男星。