周湯豪不藏了！　難掩興奮宣布「我的小孩生了」

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪今天正式推出全新數位專輯《LOVE RAGE HOPE》，這是他首張全搖滾概念作品，他難掩興奮直呼：「我的小孩生了！這是我的心血，圓夢，這張專輯是第一次圍繞著一個概念下去做，裡面有血有淚 ，一起聽這張專輯在黑暗中找到希望！」

▲周湯豪正式推出全新數位專輯《LOVE RAGE HOPE》。（圖／環球提供）

他坦言這次專輯比以往更黑暗，但同時充滿希望，「這就是搖滾，在宣洩中找到出口。」透過音樂釋放能量，不僅療癒自己，也鼓勵歌迷勇敢面對低潮。〈SO SICK〉MV同步上架，MV赴泰國取景，訴說每個人面臨壓力時的掙扎與堅持，周湯豪動情表示：「這首歌不是要告訴你明天一定會更好，而是『我懂你，你不是一個人』。」

MV現場就像在拍電影般，劇情裡面承載著很多不同人的故事，描述每一個人遇到不同的壓力與狀況；原本下了一天的雨，結果等到天氣放晴的時候，才要開始拍攝他狂吼被雨淋的鏡頭，讓周湯豪有點哭笑不得。

▲周湯豪LIVE HOUSE巡演引發熱烈迴響。（圖／環球提供）

特別的是，他這次未出輯就先開唱，「LOVE・RAGE・HOPE」LIVE HOUSE巡演日前在高雄熱烈開炸，現場有粉絲因專輯延期一週大喊「為什麼騙我？」讓周湯豪罕見撒嬌，竟使出難得一見的撒嬌道歉功，用台語對台下的歌迷們說：「抱歉啦！跟你道歉，不是故意的咩。」相當反差。而10月11日他將唱進台中，承諾帶來更震撼的搖滾體驗。