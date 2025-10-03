鄭秀文健身出意外！ 後腰2處撕裂狂喊痛　坐輪椅、拄柺杖代步

記者張筱涵／綜合報導

香港天后鄭秀文（Sammi）近期演唱會場場爆滿，更預計11月與張敬軒合體開唱，人氣依舊不減。不過，她近日卻因意外受傷，導致後腰兩處撕裂，不得不以輪椅、柺杖代步，消息曝光後讓大批粉絲憂心不已。

▲鄭秀文輪椅代步。（圖／翻攝自Instagram／sammi_chengsauman）



鄭秀文2日在社群平台久違露面，首度公開傷勢與康復進度。她透露，大約十多日前在健身時不慎拉傷後腰，雖然第一時間就去找跌打師傅治療，但仍感覺疼痛難耐。之後接受核磁共振（MRI）檢查，才確診腰部有兩處撕裂，好在並未傷及腰椎，才稍稍鬆了口氣。

當時為了到較遠醫院檢查，鄭秀文在護士建議下只好以輪椅代步，但凡路面稍有不平，震動都會讓她痛到直喊：「吖吖聲」。甚至因為疼痛過度，連襯衫鈕扣都扣錯，整個人看上去十分憔悴。

▲鄭秀文好多了。（圖／翻攝自Instagram／sammi_chengsauman）



經過十多天在家靜養，如今鄭秀文已逐漸好轉。她在影片中素顏出鏡，展示自己拄著柺杖行走的模樣，坦言「拉傷撕裂之處好好多，終於可以見見太陽，慢慢做番運動。」同時提醒自己未來要更謹慎，不再逼迫身體到極限。

雖然因此推掉部分工作，但鄭秀文表示目前身體已經恢復許多，能夠開始進行簡單活動。她也特別向粉絲報平安，感謝大家關心。隨著康復進度良好，她將繼續準備11月與張敬軒合作的《拉闊音樂會》，粉絲也期待屆時能再見到她完美回歸舞台。