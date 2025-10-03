ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

韓偶像新歌「看A片吸吮手指」網狂批
高中生烤肉「還沒熟塞嘴裡」悲劇了
祈錦鈅「細肩帶背心」救災被罵：學學李多慧
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

老高 小茉 Energy 書偉 孫德榮 于朦朧 劉雪華

鄭秀文健身出意外！ 後腰2處撕裂狂喊痛　坐輪椅、拄柺杖代步

記者張筱涵／綜合報導

香港天后鄭秀文（Sammi）近期演唱會場場爆滿，更預計11月與張敬軒合體開唱，人氣依舊不減。不過，她近日卻因意外受傷，導致後腰兩處撕裂，不得不以輪椅、柺杖代步，消息曝光後讓大批粉絲憂心不已。

▲▼鄭秀文。（圖／翻攝自Instagram／sammi_chengsauman）

▲鄭秀文輪椅代步。（圖／翻攝自Instagram／sammi_chengsauman）

鄭秀文2日在社群平台久違露面，首度公開傷勢與康復進度。她透露，大約十多日前在健身時不慎拉傷後腰，雖然第一時間就去找跌打師傅治療，但仍感覺疼痛難耐。之後接受核磁共振（MRI）檢查，才確診腰部有兩處撕裂，好在並未傷及腰椎，才稍稍鬆了口氣。

[廣告]請繼續往下閱讀...

當時為了到較遠醫院檢查，鄭秀文在護士建議下只好以輪椅代步，但凡路面稍有不平，震動都會讓她痛到直喊：「吖吖聲」。甚至因為疼痛過度，連襯衫鈕扣都扣錯，整個人看上去十分憔悴。

▲▼鄭秀文。（圖／翻攝自Instagram／sammi_chengsauman）

▲鄭秀文好多了。（圖／翻攝自Instagram／sammi_chengsauman）

經過十多天在家靜養，如今鄭秀文已逐漸好轉。她在影片中素顏出鏡，展示自己拄著柺杖行走的模樣，坦言「拉傷撕裂之處好好多，終於可以見見太陽，慢慢做番運動。」同時提醒自己未來要更謹慎，不再逼迫身體到極限。

雖然因此推掉部分工作，但鄭秀文表示目前身體已經恢復許多，能夠開始進行簡單活動。她也特別向粉絲報平安，感謝大家關心。隨著康復進度良好，她將繼續準備11月與張敬軒合作的《拉闊音樂會》，粉絲也期待屆時能再見到她完美回歸舞台。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鄭秀文

推薦閱讀

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

22小時前

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！祈錦鈅怒宣布寄存證信函

5小時前

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

老高深夜宣布「頻道暫停更新」　親揭心碎原因：給我們一點時間

18小時前

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

AV女優宣布懷孕！　大肚全裸自拍照曝光

10/2 16:14

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

22小時前

書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你

20小時前

韓偶像新歌「大看A片吸吮手指」　網炸鍋狂批：低俗

韓偶像新歌「大看A片吸吮手指」　網炸鍋狂批：低俗

3小時前

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

22小時前

啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」！3韓籍人員無證上台 勞動部火速調查

7小時前

嘎琳案掀樂天內鬼熱議！　琳妲曬對話截圖：在這行十幾年從沒害過人

嘎琳案掀樂天內鬼熱議！　琳妲曬對話截圖：在這行十幾年從沒害過人

4小時前

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

風田沒去《中文怪物》狂被問　親揭殘酷真相：沒人找我

18小時前

成龍才剛挨轟對容祖兒伸鹹豬手！「又和大咖歌王接吻」震撼畫面曝光

成龍才剛挨轟對容祖兒伸鹹豬手！「又和大咖歌王接吻」震撼畫面曝光

3小時前

熱門影音

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚
成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳

成龍疑似「偷摸容祖兒」　老闆秒換位..影片瘋傳
李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！

李多慧「調整工作」赴花蓮救災 感動曝心得：受益良多！
「黃鐙輝丈母娘」萁媽聽到女婿入圍　點香感謝眾神明

「黃鐙輝丈母娘」萁媽聽到女婿入圍　點香感謝眾神明
張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」

張軒睿告別林義雄 眼眶泛紅送「螢幕阿公」
北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好

北捷阿嬤逼讓座被踹飛　楊貴媚：碰到走開就好
丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外

丁禹兮拍戲「馬匹突失控暴衝」！險被甩下馬爆意外
公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？

公開悼念！于朦朧成禁詞　陸歌手勇喊他名字：你在聽嗎？
影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚

影／嘎琳球場痛哭！　「最後一天應援」退出樂天…揮手告別落淚
恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」
趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」

趙露思拍戲出包！　「胸前黏長條物」
鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！

鄧超看到孫儷照片　喊：沒辦法工作了！
當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

當AI衝進現實世界！《創：戰神》科技失控　10月9日大銀幕見證入侵

楊貴媚認了「維基百科年紀被寫老」　談北捷阿嬤被踹飛：遇到走開就好

楊貴媚認了「維基百科年紀被寫老」　談北捷阿嬤被踹飛：遇到走開就好

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

《阿凡達》第三部曲上映倒數！　《阿凡達：水之道》限定一周驚喜重映　

《阿凡達》第三部曲上映倒數！　《阿凡達：水之道》限定一周驚喜重映　

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

趙露思新劇《許我耀眼》哭戲超強！　爸媽偏心...她淚崩「哭到講話含糊」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

Lulu告白舒華「許願能加入i-dle」　學當「結尾妖精」被說：不要喘！XD

Lulu告白舒華「許願能加入i-dle」　學當「結尾妖精」被說：不要喘！XD

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

為花蓮加油！胡瓜.王心凌「捐100萬賑災」　夏和熙揪30多位藝人「捐物資」丫頭親搬運！

看更多

【這太有機了吧】菜裡驚見「肥美菜蟲」...網友全嚇傻

即時新聞

剛剛
剛剛
8分鐘前0

11歲自閉症兒征服4米深泳池！救生員培訓「逆轉勝」　鈴木一真感動

9分鐘前10

許允樂水族館約會李玉璽！　「甜蜜靠肩放閃」合照曝光

11分鐘前0

李帝勳、金憓秀、趙震雄重聚了！隔10年再拍《信號》：記住每個瞬間

47分鐘前62

「最強高中生」Ray疑認愛27萬超辣網紅　車內親密同框合照曝光

52分鐘前10

「鄉民女神」產後1個月身材超不科學！信義區放風全被拍…已瘦出腰身

1小時前158

陳芳語陽台脫了！比基尼「包不住超兇上圍」一轉身…整片肉色被看光

2小時前20

張學友鬆口：曾想過60歲是事業終點　無預警宣布「巡演最終站」！

2小時前50

南韓30萬正妹網紅遭殺害棄屍！直播30分後離奇身亡　犯人是VIP粉絲

2小時前1

爬「11公尺高山！」竟喘不過氣　楊繡惠引發呼吸困難

2小時前30

劉雨柔產後2個月「每天都在崩潰邊緣遊走」！狂掉髮：不憂鬱都難

讀者迴響

熱門新聞

  1. 親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑發聲
    22小時前12
  2. 救災「穿細肩帶背心」被網開罵：學學李多慧！
    5小時前5472
  3. 老高深夜宣布「頻道暫停更新」
    18小時前6014
  4. AV女優懷孕！　大肚全裸自拍照曝
    10/2 16:14249
  5. 65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！
    22小時前881
  6. 書偉爸病逝今告別式！　Energy全員到齊...悲喊：爸，我愛你
    20小時前242
  7. 韓偶像新歌「大看A片還吸吮手指」遭批低俗
    3小時前6
  8. 孫德榮大動作替于朦朧喊冤
    22小時前404
  9. 啦啦隊女團見面會爆「雙重違法」
    7小時前6
  10. 琳妲曬對話截圖：在這行十幾年從沒害過人
    4小時前610
ETtoday星光雲

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合