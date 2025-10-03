小龍女琪琪最後一次應援！「5千歲粉絲」喊話當場逼哭她

記者許逸群／台北報導

味全龍啦啦隊「小龍女」成員琪琪、馬妹與星岑，今（3日）出席「重陽敬老走讀活動」，陪伴台北市信義老人服務中心暨廣慈、達仁日間照顧中心近150位長者一起同樂。此外，今天也是琪琪在「小龍女」的最後一次球場應援，現場爺爺奶奶們不忘為她加油打氣，讓她當場忍不住感動落淚。

▲▼味全龍啦啦隊小龍女馬妹（上圖左起）、琪琪與星岑出席公益活動。（圖／紅心字會提供）

琪琪、馬妹與星岑在現場帶領長輩一起大跳應援舞，女孩們還擔任教學老師，教長輩跳應援舞與長輩一起玩比手畫腳遊戲。過程中，女孩們親切的跟長輩話家常，只是有的長輩只會說國語、有的說台語，讓女孩一時語言混亂，直接變成台灣國語。有趣的是，還有一位奶奶開口說起了日語，讓女孩頓時招架不住，引起不少笑話。

「小龍女」馬妹表示：「今天跟長輩相處的體會是，今天發現大家笑容變多了，世界上共同的語言就是笑容了。」星辰說，一開始爺爺奶奶們有點害羞，到後來他們開始變活潑，都拿出活力來。琪琪則表示，很開心可以和爺爺奶奶們一起玩，看到長輩們都很有活力，希望下次能再來和長輩一起互動。

▲琪琪看到長輩們的反應與回饋忍不住落淚。（圖／紅心字會提供）

值得一提的是，由於今天是琪琪在小龍女啦啦隊生涯中，最後一次球場應援，賽前也會有一個專屬於她的特別環節。活動尾聲時，爺爺奶奶們得知後，竟然也為琪琪設計了驚喜應援環節，集體對琪琪喊話：「琪琪我會想妳的！」讓琪琪一時感動到直接淚灑現場，說不出話來。

琪琪說：「從來沒有被這麼多爺爺奶奶們應援，他們年紀加起來應該好幾千歲了吧，聽到他們這樣喊，我都要跪了！」主持人算了一下現場的爺爺奶奶年紀加起來至少超過5千歲，還搞笑地說：「琪琪被五府千歲應援了！」琪琪感動地說：「謝謝大家，希望各位爺爺奶奶都能身體健康，平平安安。」