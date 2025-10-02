親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

記者黃庠棻／台北報導

全民大劇團療癒系代表作《腦內失控的 iTunes》將於中秋連假登場。這部融合腦科學、心理學、醫學與音樂治療元素的原創音樂劇，自首演以來廣受觀眾好評，今年度加演在臺北市藝文推廣處的支持下療癒加演。

▲《腦內失控的 iTunes》舉辦彩排記者會。（圖／全民大劇團提供）

卡司陣容更顯華麗，不僅延續原班人馬，音樂才女林逸欣與「最強模王」林俊逸，更邀來百變女星小薰（黃瀞怡）與甜美女聲Angie安吉加入，為舞台注入全新能量。

劇情講述意外遭到雷擊，造成腦內音訊旋律停不下來的倒霉女孩（林逸欣飾），與一位失去創作旋律的偶像歌手（林俊逸飾），在精神科醫師的協助下，從混亂思緒中重新找到旋律與人生方向。導演謝念祖表示，這部作品表面輕快幽默，實則隱含對心理狀態與現代人壓力的深刻關照。

在彩排記者會上，林俊逸展現「模王」實力，三分鐘內快速切換四個經典角色，並搭配服裝快換，引來全場驚呼。同場演出的〈帥醫師〉由Angie安吉、呂紹齊、林斌合唱，展現奇幻醫病關係；〈世界多美麗〉則由林逸欣、小薰與高靚合力完成，不僅歌聲默契十足，更挑戰舞台上的「三人六手聯彈」，將劇情情感推至高點。

這次加演特別邀請小薰飾演女主角念念的母親，她不僅詮釋親情戲份深刻動人，更將親自坐上鋼琴，展現音樂才華；Angie安吉則以甜美嗓音結合大提琴演奏，塑造出靈動可愛的角色，導演特地請作曲張芯慈老師量身打造街頭藝人橋段旋律，讓角色更顯立體。

而本周台北場演出邀請到安吉的父親，也是演藝圈前輩陽帆到場支持，安吉笑說「很怕他在觀眾席大叫！」可見父女平時互動既溫暖又有趣。導演謝念祖表示「小薰演繹女人對愛與依戀的情感，讓人心疼；Angie安吉帶來的鬼靈精怪的角色十分討喜，這些新朋友的加入，讓作品呈現更多層次。」

談起首次參演的心情，小薰笑言在新竹場首演前，雖然經過密集排練，仍緊張到不斷反覆背誦台詞、舞步、歌曲。安吉也透露「上場前嘴唇直發抖，幸好同伴們很強，讓我安心不少。」都希望這次在台北場能放下緊張，好好享受舞台時光。

林逸欣則說，自己因婚禮成長影片突破百萬觀看而受到矚目，但在舞台上，演出加演版的她更為自在、遊刃有餘，「希望這個作品的正能量能分享給所有觀眾。」

