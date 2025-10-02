跟「森恬CP」開新節目　許志豪誇口收視破1要穿比基尼

記者葉文正／台北報導

中視中天最新節目《唱歌給你聽》今天舉行記者會，主持人許志豪與李子森、杜忻恬「森恬CP」跳脫《綜藝一級棒》扛大樑，記者會上許志豪與森恬CP則表示，倘若節目收視破，三人將以比基尼亮相，讓粉絲一飽眼福。

▲許志豪(左起)、杜忻恬、李子森開新節目，陳孟賢來幫忙主持。（圖／記者葉文正攝）

許志豪對於夾在「森恬CP」中間感到壓力，「我們從《綜藝一級棒》合作，本以為跟忻恬合作會佳評如潮，沒想到都是負評，我稍微冷靜想一想，粉絲會有情緒反應就是因為很熱愛他們，但我不能因為大家有設定就有侷限，像我跟翁鈺鈞互有好感，友達以上，常常有合作也傳了緋聞，比如LULU漢典十幾年才開花結果，給我們一點時間也有可能的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲三人表示，收視破1要穿比基尼。（圖／記者葉文正攝）

李子森則被問到跟杜忻恬的緋聞，他表示：「節目合作三、四年，我們作息很像，也都要各自直播，等她直播完我們才能討論工作的事，我比較擔心豪哥的身體，怕他夾在我們中間白頭髮會多很多，錄影時被說給志豪哥臉色，但我認為再給我時間，我們很重視這個節目，所以會跑去樂隊跟製作單位說，要不要重錄就是求好心切。」

▲杜忻恬、李子森直播賺很多抖內。（圖／記者葉文正攝）

杜忻恬也透露，「跟李子森在討論節目會吵架，錄影很累，溝通很難，回家以後會討論歌單還在吵。」看來兩人緋聞果然不只是空穴來風，私下互動真的很熱絡。

康康則說，「他們各自都有戀情，都可以拿來開玩笑，這樣才可以結婚，看到陳漢典跟Lulu要結婚太好了，他們對前輩都很尊敬，對晚輩也很好，很懂幽默感，很棒的組合，許志豪每個禮拜都帶爸媽出國，還住圓山飯店，漢來飯店。」虧許志豪節目比他多，但是搞笑說許節目有可能越來越少，到最後一個都沒有。



陳孟賢坦承有時候時間很難喬，因為商演遍布台灣北中南，花蓮也有，粉絲都會包紅包，還有應援服，「我粉絲都是長輩，行動不方便還來追我，晚上才演唱，但下午三點就到場等，還一次兩三台遊覽車來，一個月商演有十幾場，相當受到歡迎。

陳隨意則開心表示，在新節目唱得很爽，在「《綜藝一級棒》還要跳舞，歌手有時候沒辦法好好唱歌，這次是純唱歌節目，我可以一次唱四到五首，唱得很爽，找回歌手最當初的感受。」