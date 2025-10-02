ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
韓女主播遭爆「10歲女兒到院亡」全身瘀青
ROSÉ快閃店登陸高雄！
張軒睿「眼眶泛紅」送阿公林義雄
驚悚網漫改編影集！張軒睿裸上身「雙腿遭斬斷」　被前女友囚禁

記者黃庠棻／台北報導

影集《黑盒子》集結新生代與實力派演員陸夏、邱偲琹、張軒睿、傅孟柏、鄭人碩、簡嫚書、洪君昊、莫允雯、李李仁共同演出。今（2日）正式釋出總預告，首度曝光《造物獄》囚禁密室、《星際救援》太空科幻場景、《豬人》人與豬靈魂交換瞬間，以及《黑白盒子》流浪漢仰天痛哭的時刻，最後停留在象徵時間的「黑盒子」，留下無限想像。

▲影集《黑盒子》將在10月31日開播。（圖／LINE TV提供）

▲影集《黑盒子》將在10月31日開播。（圖／LINE TV提供）

影集故事圍繞活了萬年的琪琪（莫允雯飾），她以交易時間延續生命而見證無數人為慾望付出各種代價的奇幻故事。女雕刻師（陸夏飾）用禁術複製前男友並囚禁；太空人（傅孟柏飾）出任務遇難，與外星生物小白透過漫畫交流並找到重返地球的希望。

流浪漢啓漢（李李仁飾）與面具人交易他的未來，最終困在無限循環的「今天」。最終琪琪使用神秘黑盒子讓身患絕症女兒的生命，可停留在最幸福的瞬間。全劇融合奇幻、驚悚、科幻與溫馨，探索人性，呈現漫畫立體化的驚奇視覺。

▲影集《黑盒子》將在10月31日開播。（圖／LINE TV提供）

▲影集《黑盒子》將在10月31日開播。（圖／LINE TV提供）

預吿主軸圍繞著人性與慾望，各單元的主角為了自己的慾望選擇交換時間，卻也付出相對的代價，畫面更是巧妙串聯，如《造物獄》失去雙腳的張軒睿被固定在人台上，陸夏冰冷的眼神目視一切；《星際救援》傅孟柏遇難在宇宙漂流，奇妙的白色生物突然出現；《豬人》鄭人碩開貨車自撞擋土牆，車上的豬隻被撞飛，洪君昊眼前突然出現龐然大「豬」。

《黑白盒子》李李仁拿著槍枝射殺他人、花天酒地，又以流浪漢的模樣仰天痛哭。最後，面具人緩緩拿出了「黑盒子」，伴隨著口白「每個人都有慾望，而每個慾望都有代價，問題是，你付得起嗎？」台詞與畫面衝擊人心。

▲影集《黑盒子》將在10月31日開播。（圖／LINE TV提供）

▲影集《黑盒子》將在10月31日開播。（圖／LINE TV提供）

其中《造物獄》驚悚尺度更是破表，張軒睿劇中被囚禁於陰暗室內，雙手遭高吊綑綁，失去雙腳的身體被固定在人台上，血肉模糊的畫面讓人觸目驚心。該段劇情透過特效完成，部分橋段甚至要全程跪著演出，張軒睿說「光是想像角色遭遇這樣的對待，就覺得很可怕，進入角色後恐懼感更真實。」陸夏則是首次挑戰純反派的角色，冷冽的眼神讓人不寒而慄，她說「事前準備沒有特別參考其他作品，跟著劇本演，情感就會自然流露了。」

▲影集《黑盒子》將在10月31日開播。（圖／LINE TV提供）

▲影集《黑盒子》將在10月31日開播。（圖／LINE TV提供）

LINE WEBTOON驚悚網漫《黑盒子》曾霸榜恐怖類漫畫排行榜前3名，瀏覽數超過5000萬次，首部電影短片曾獲美國Buffalo Dreams Fantastic Film Festival影展「最佳國際短片」。影集版本延續前導電影概念，以象徵時間的黑色盒子作為核心，貫穿並改編原作討論最高的四大單元，該劇將在10月31日起每週五晚間9點LINE TV全網首播。

2分鐘前0

謝瓊煖《影后》入圍金鐘女配首露面！選邊站「淘汰曾莞婷」被嗆了

11分鐘前41

孫德榮大動作替于朦朧喊冤！　抖音驚見「死亡預告」發不自殺聲明

17分鐘前0

閨蜜愛上同人！辛叡恩為她掏筆狠刺主管「分手摯愛」

23分鐘前0

醫早建議洪詩剖腹！二寶爸李運慶首露面　產房目睹「臍帶繞脖」

27分鐘前10

72歲趙雅芝走紅毯　美到被封「逆齡天花板」！

31分鐘前0

賈靜雯神還原「35年前合照王耀慶」！　合拍陸劇：我們終於又合作

33分鐘前10

黃豪平見北捷飛踢事件有感　自爆學生時期挨告：正義永遠需要代價

34分鐘前10

金喜善連假前痛失家人！母親驟逝享壽86歲　女兒、老公守身旁

52分鐘前10

親爸是大咖主持人「驚喜現身台下」　26歲女星苦笑認：很怕他大叫

56分鐘前10

65歲劉雪華試鏡「摘下整口假牙」！　導演當場愣住…過程被讚敬業

