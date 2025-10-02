ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
羅大佑罕吐感情觀！　首揭婚姻真實面：未婚的人不懂

▲▼ 羅大佑佑推出新EP《季春四望夜雨愁》。（圖／大右音樂提供）

羅大佑推出新EP《季春四望夜雨愁》。（圖／大右音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

羅大佑推出新EP《季春四望夜雨愁》，他以二創形式，將鄧雨賢四首經典融入現代語境，日前推出珍藏黑膠套裝盒，並在昨晚（1日)於松菸誠品舉辦《季春四望夜雨愁》黑膠專輯音樂分享暨簽名會，現場集結百名粉絲與羅大佑近距離互動。

▲▼ 羅大佑舉辦音樂分享暨簽名會。（圖／大右音樂提供）

▲▼ 羅大佑舉辦音樂分享暨簽名會。（圖／大右音樂提供）

▲▼ 羅大佑佑推出新EP《季春四望夜雨愁》。（圖／大右音樂提供）

羅大佑化身四首歌曲故事男女主人翁，不時轉換聲調語氣講解歌詞意涵，生動活潑，逗樂全場。羅大佑也鉅細靡遺講解四首歌曲所描繪的情感意境，包括〈望青春風〉描寫少男少女情竇初開心聲，〈月夜愁眠〉訴說人事已非的遺憾留戀，〈雨夜落花〉承載早年女性情感滿溢但必須克制的哀怨，〈四季戀紅〉則是明知卻不說破的曖昧。

羅大佑也局外人視角開玩笑表示：「雖然〈望青春風〉男女主角未必後來有在一起，但沒關係，現代人結婚也會離婚。很多人沒結婚之前並不知道與另一人朝夕相處有多難。」此外，羅大佑也分享，相當欣賞鄧雨賢歌詞裡的正氣愛情觀：「失戀也不可以失志！我們要跟鄧雨賢多多學習。」

近年羅大佑不僅致力傳承經典，也參與公益活動，身為醫師背景的羅大佑，提到《季春四望夜雨愁》專輯創作初衷，也是希望在大環境紛擾不斷、大量的資訊傳遞容易引起人心焦慮的狀況下，能讓樂迷在音樂裡喚起共同情感記憶裡的心靈共鳴，找到平靜療癒內心的能量，因此，羅大佑捐贈1000張黑膠唱片予醫療人員，期望以實際行動陪伴、支持第一線的醫療人員，也藉此傳達心中對醫護人員的感念與敬意。
 

