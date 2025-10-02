律師再發聲！金秀賢說想妳「只是軍人客套話」　邀金賽綸來家裡全為隱私

記者張筱涵／綜合報導

韓星金秀賢針對「與已故女星金賽綸未成年交往」的爭議再度做出回應。他的法律代理人高相祿律師透過個人YouTube頻道《進擊的高辯》發文，罕見公開金秀賢服役期間的日記與手寫信，強調本案「本質是加害者的證據造假」。

▲金秀賢。（圖／翻攝自Instagram／soohyun_k216）



高律師指出，《橫豎研究所》將成年後的交往照片刻意包裝成「未成年交往」證據，但實際公開的照片全都拍攝於2019年，也就是金賽綸已升大學之後。他更反駁稱，對方聲稱「有上千張照片」，卻在6個月內一張也拿不出來，「沒有做過的事，就是沒有做過」。他強調，金秀賢從未在金賽綸未成年時以情人身分交往，公開私密日記與信件是因名譽遲遲無法恢復、社會誤解不斷累積，才被迫以最直接方式釐清。

針對外界爭議的「軍中來信」，高律師解釋，2018年6月金秀賢曾寫給金賽綸一封信，但內容只是軍旅日常與退伍規劃的「散文式記錄」，並非戀情證據。他指出，當時金秀賢全心專注於真正的戀人，日記裡一再記錄著等待通話、期待休假小約會的心情，而信末出現的「想你」字句，只是軍人對外界朋友常用的客套話，不具愛慕含意。高律師強調，從2018年6月9日至22日間留下的六篇日記可見，金秀賢對戀人的態度始終如一，沒有關注其他異性，「當時與故人的關係僅是演藝圈同僚的日常交流，並無特殊情感。」

▲金秀賢日記。（圖／翻攝自YouTube／진격의고변 進撃の高弁 / Korean Legal Titan）



至於外界提到的「到家拜訪」，高律師也補充說明，金賽綸確實曾在金秀賢休假時到其住處短暫停留，但當時金秀賢的哥哥，同時也是公司高層與長期合作夥伴全程在場，並與金賽綸交談超過30分鐘。他解釋，金秀賢為避免私生活曝光，多選擇在家招待友人而非外出聚會，該住處多年來也接待過許多演藝與非演藝圈的朋友，留下照片與影片為證。

高律師最後批評，《橫豎研究所》持續以「加工資料」施壓，導致調查拉長，受害人名譽回復延宕。他強調，這次公開高度私密的文件是「極度無奈」，並直言：「假新聞不是內容，而是犯罪，這是一種組織化的網路犯罪，社會必須正視並遏止，不能因為疲乏就對尋真過程噤聲。」

目前雙方仍陷入法律攻防。金秀賢方面已依《資訊通信網法》（名譽毀損）提告金賽綸遺屬與YouTube頻道《橫豎研究所》營運者，並提出約120億韓元的民事求償；遺屬則以《兒童福利法》違反及誣告罪名反告。案件仍在司法程序中。