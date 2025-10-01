啦啦隊正妹赴花蓮救災　吐真實感受：只有一天假也可以衝

記者王靖淳／綜合報導

颱風樺加沙重創花蓮，釀成慘重災情，演藝圈也迅速展現愛心行動，其中中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員林可就在社群發文，透露自己投入到當地救災的行列。貼文曝光後，湧入大批網友朝聖按讚。

▲林可是中信兄弟啦啦隊成員。（圖／翻攝自Instagram／dou95412）



林可透露，自己此次是到寵物醫療照護站支援，她也提醒所有想幫忙的民眾，在出發前一定要把自己照顧好，並切記量力而為，才能讓這份善心發揮最大效益。她表示，在動物醫療站，最需要有醫療背景的人，因為醫生下午3點下班，之後的空窗時間，若有緊急狀況，像她這樣的普通人真的什麼都不會。此外，她也指出，若有機車的可以去物資組，因為有時會碰到需要運送過去的委託，有機車將會大幅提升物資運送的效率。

▲林可分享救災的心得。（圖／翻攝自Threads／dou95412）



林可坦言擔心災區的援助人力將大幅減少，為此，她也在文中，向所有正在猶豫的民眾溫情喊話：「最後很多人都會猶豫不決說到底該不該衝一波」，但她認為就算只有一天放假也可以衝，同時也透露，災區除了鏟土，還有非常多體力要求不高的工作，需要大家協助。她也以過來人的身分，分享救災後的真實感受，表示雖然過程累個半死，但最終一定會心靈富足的回家。

▲林可赴花蓮救災。（圖／翻攝自Threads／dou95412）