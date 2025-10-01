周杰倫「周遊記3」嘉賓超狂！　突鬆口「新專輯進度」粉嗨炸

▲周杰倫「周遊記3」本月3日將開播。（圖／杰威爾音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

周杰倫「嘉年華」世界巡迴演唱會10月11日將於上海圓滿落幕，而動力滿滿的周杰倫卻不會停下工作腳步，除了新專輯在籌備之中，他的旅遊實境節目「周遊記3」也將在10月3日起晚間6點於官方YouTube頻道上架，滿足全球粉絲周遊世界的國際視野，周杰倫說：「很開心『周遊記3』要在我的官方YouTube頻道播出了，拍攝的期間也寫了些新歌，在新專輯還沒推出之前，大家一起跟著周遊記旅行吧！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼周杰倫「周遊記3」走訪希臘瑞典。（圖／杰威爾音樂提供）



這一季的「周遊記」結合音樂、魔術、美食、文化、旅行，建構獨屬的「J式之旅」風格，「周遊記」發起人周杰倫，與劉畊宏、阿Ken(林暐恆)、杜國璋、蔡威澤、陳冠霖、方建德、陳冠廷組成周遊團，在這一季走訪了希臘雅典，更在倫敦重返了他婚禮舉辦的地點，正如周杰倫所說：「從歐洲的古城到現代的都市，每一站都有不同的節奏，就像每一首歌的旋律不一樣，都有不同的風味。」

周杰倫常在旅途中靈感爆發、即時寫歌，首集造訪希臘首都雅典時，他隨意走進雅典街邊的一家樂器店，在老闆的介紹下瞭解了希臘傳統樂器，他也買下一把黑色吉他，甚至用它即興創作了一首歌曲，觀眾在「周遊記」中，將更貼近周杰倫的音樂創作魅力，這一季節目裡，除了看到林俊傑、王俊凱驚喜現身，樂壇天后「江蕙」也親臨周杰倫「嘉年華」台北大巨蛋演唱會彩排的現場，粉絲將可一窺周杰倫彩排時專注的模樣，還有與「二姊」江蕙的精彩互動。

而在「嘉年華」演唱會巡演圓滿落幕後，周杰倫將有較多時間投入新專輯的錄音及製作，他說：「希望今年可以推出，交出一個很棒的成績單，慶祝自己出道25周年。」

