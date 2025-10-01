阮經天小20歲「大陸千金女友」曝光！藏愛1年…跨越台韓中三地遠距戀

▲阮經天感情世界神祕，多年來被拍到身邊女伴換不停，如今又有新角色，是小他20歲的富家千金。阮經天女友徐小姐，雖是華人但有著混血臉孔，顏值和學歷都很高。（翻攝自hat xu IG）

圖文／鏡週刊

阮經天近來演藝事事業亮眼，不過對於戀情一向神神祕祕，歷來唯二承認過的女友只有交往8年的許瑋甯，還有2022年的上班族圈外人，除此之外的緋聞，即使是被拍到同入家門他都不認。不過圈內最新消息傳出，阮經天其實早就有了小他20歲的正牌女友，對這段關係守護至極，來往時間超過一年。

據悉，阮經天的嫩女友姓徐，她是來自中國大陸的富家千金，目前則在韓國攻讀名校。本刊調查，徐小姐去年七月曾從韓國飛到台北，和阮經天相處了幾個星期。

▲阮經天女友徐小姐的社群上，可見在世界各地旅遊的美照，身材相當火辣。

▲徐小姐曾來台和阮經天共度好幾週，就住在阮經天的北市敦北豪宅。（圖／翻攝自GoogleMap）

之後徐小姐又因為課業關係回到韓國，但跟阮經天之間還是保持聯絡；此外，近期兩人疑似再度出國祕密約會，總之談的是一段跨越台、韓、中的遠距離戀愛。

▲《周處除三害》口碑、票房都創下佳績，也讓阮經天的演藝事業再登巔峰。

至於這位年輕的徐小姐除了有著高學歷外，還有高顏值和火辣的身材，家底豐厚的她，在IG上除了有著滿滿性感美照，還有在世界各國的旅遊紀錄，都可見到徐小姐生活過得相當滋潤，即使和大她20歲的影帝阮經天交往，但各種閱歷不輸男方，兩人稱得上是頗匹配。

回應

對於阮經天被爆有中國大陸千金新歡，他的經紀人向本刊回應，「謝謝關心，關於私人生活不做回應！」



