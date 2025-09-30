北捷婦揮袋逼讓座遭踹　楊月娥看完笑了：不要出來欺負人

記者王靖淳／綜合報導

台北捷運已將博愛座改名成「優先席」，不料最近卻有名婦人疑要求坐在優先席上的男子讓座，並用手上包包打人，導致對方氣得踹了她一腳，畫面在網路上瘋傳，掀起不小討論。為此，主持人楊月娥今（30）日也在臉書發文，分享自己對此事的看法。

▲楊月娥。（圖／翻攝自Facebook／楊月娥）

楊月娥強調：「我絕對反對暴力，更反對沒禮貌的動手動腳。」緊接著她還原整起事件經過，並提到，這名坐在博愛座上的男子，在被連續以袋子攻擊後終於火大，並將個人物品交給鄰座乘客，接著站起身，「一腳飛踢老大姐登上對座位。」這個舉動，不但讓該婦人嚇壞，更讓她在瞬間，「從挑釁轉變成受害人」，並大喊要叫警察，甚至還奚落對方的性別。為此，楊月娥在文中感嘆：「太可怕了，真的太可怕了。」

▲楊月娥發文談博愛座。（圖／翻攝自Facebook／楊月娥）

雖然楊月娥開頭已表明自己反對暴力，不過她也坦言在看完影片後，心情其實相當複雜，「動手真的不對，但我居然看了爽笑。」她接著透露，自己之所以會有如此反應，是因為對方似乎早已惡名昭彰，「這位老大姐被指認是慣犯，經常找女性乘客碴，這次踢到鐵板，還被肉搜不良紀錄，打人喊救人的鬧劇，影片不斷被轉傳。」最後，楊月娥喊話：「火氣大嗎？多吃點蔬菜水果吧！不要出來欺負人。」