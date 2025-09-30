獨／剛入圍金鐘男配！　台劇男神包緊緊「搭火車來回花蓮」鏟淤泥

記者黃庠棻／台北報導

花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢流重創光復鄉，各界陸續發揮一己之力重建災區。演藝圈也有許多藝人展現號召力，呼籲粉絲捐款或是到當地當志工，像是亮哲、王心凌、吳克群、加賀美智久（Tomo桑）、大支等人。今（30）日才剛入圍第60屆金鐘獎戲劇節目男配角獎的楊一展也快閃花蓮參與災後清理。

▲楊一展剛以《化外之醫》入圍金鐘獎，低調現身花蓮災區。（圖／記者林敬旻攝）

楊一展今（30）日一早就在社群網站上曬出一張火車票，從台北出發花蓮光復，後來陸續分享當地的現況，他特地PO出餐飲店家到現場發揮愛心的溫暖畫面，寫下「謝謝你們，有你們真好」，更貼出一則比讚的合照稱讚夥伴「盡份心力，幹得好小老弟」。

▲楊一展搭火車到花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram）

稍早，楊一展也發出一系列全副武裝、戴著帽子、遮陽口罩、手套的模樣，全身包緊緊完全看不出一點明星架子，他又是低頭認真地推著推車，又是拿著沾滿污泥的水桶，身上的背心、褲子以及長靴都沾滿了泥土，努力地幫災民將污泥鏟出屋子外。





▲楊一展搭火車到花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram）

對此，楊一展感性地寫下「謝謝今天一起清淤泥的菩薩們！謝謝法鼓山的師兄師姐們的辛勞和食物，謝謝所有國軍弟兄和英雄們及各路好漢！」親自體會過後他忍不住分享一個建議「有護腰的朋友們一定要帶著」，表示「鏟泥巴一小時，腰就疲憊不堪了」，文末強調「各路英雄再次給予最誠摯的敬意」。

▲楊一展搭火車到花蓮救災。（圖／翻攝自Instagram）

而楊一展日前才以《化外之醫》入圍第60屆金鐘獎的戲劇節目男配角獎，他在片中飾演對熱心助人的移工仲介，為戲增胖10幾公斤，雖然片中日子過得不寬裕，但仍保持善良。戲外的他，還有半個月就要走上金鐘獎紅毯，但仍抽空衝到花蓮幫助災民，讓許多網友大讚「鏟子超人」、「不愧是我們榜樣」、「太帥了、辛苦了、真的好棒」。

▲楊一展剛以《化外之醫》入圍金鐘獎，低調現身花蓮災區。（圖／公視、中華電信、瀚草文創提供）

對此，《ETtoday星光雲》致電楊一展的經紀人，對方表示楊一展本來想要低調，不想公開這趟到花蓮救災的過程，但實際到了災區之後，覺得「比想像中嚴重」，希望可以公開貼文、拋磚引玉，呼籲更多民眾響應救災活動或是捐贈物資，他認為「盡快幫忙恢復家園是最重要的」。

▲楊一展低調到花蓮救災。（圖／記者周宸亘攝）

此外，楊一展大約在10月底時會進組拍電影，因此他全身包緊緊出現在災區，除了想要低調、不被認出之外，也必須為了角色做好防曬，過去他常常到花蓮騎腳踏車，當地也有許多熟識的朋友，因此有更多特殊情感，目前幫忙救災的行程告一段落，此刻他已經回到台北。