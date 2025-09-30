ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
「5海外天王天后」登大巨蛋開唱！　影壇巨星返台包票力挺

▲▼ 鄭麗絲睽違十年返台。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲ 鄭麗絲睽違十年返台。（圖／中華音樂人交流協會提供）

記者翁子涵／台北報導

《臺北大巨蛋。民歌大團圓》11月22日將於臺北大巨蛋重磅登場，將匯集74位民歌歌手，帶來超過六小時的頂級視聽覺盛宴，海外五大天王天后鄭麗絲、徐曉菁、楊芳儀、林佳蓉、楊耀東破天荒集體返鄉開唱，更釣出影壇巨星秦祥林驚喜現身，號召友人組「海歸應援團」包票力挺。

▲▼ 林佳蓉(右)與大學城歌手、徐曉菁與楊芳儀先前合體演唱。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼ 林佳蓉(右)與大學城歌手、徐曉菁與楊芳儀先前合體演唱。（圖／中華音樂人交流協會提供）

▲▼ 林佳蓉(右)與大學城歌手在之前民歌演唱會合唱，徐曉菁與楊芳儀之前在民歌演唱會合體唱經典民歌秋蟬。（圖／中華音樂人交流協會提供）

徐曉菁與楊芳儀將在大巨蛋夢幻合體，再度唱響經典神曲〈秋蟬〉，感謝恩師成就傳唱半世紀的音樂奇蹟，更讓這場演出成為青春的重逢。楊芳儀坦言民歌四十後婉拒所有邀約，十年未登台，這次為〈秋蟬〉決定回歸，感性表示：「何其幸運，能在五十年後與青春相遇！」

徐曉菁回憶上次返台已是五年前，每次決定演出都慎重又興奮。旅居海外四十多年，異鄉雖成故鄉，但每年中秋仍思念台灣的月亮與歌聲。她感謝〈秋蟬〉的誕生，並深情喊話：「那天大巨蛋的幕前幕後、台上台下，我們將在一起同尋值得珍藏的記憶！」

唱紅〈何年何月再相逢〉的鄭麗絲睽違十年返台，興奮直呼：「好想念台灣小吃！」目前定居西雅圖，醉心園藝。她為此積極鍛鍊體能、拉嗓練唱，甚至親力親為打理治裝，笑稱演出讓平淡的退休生活瞬間增添活力！

「大學城」代表林佳蓉現為加州會計師，旅居北美逾四十年，近年她迷上縫紉，為親友縫製禮物打發閒暇。為了大巨蛋演出，她每天快走、練唱、彈吉他全力備戰，預告將與歌迷分享〈愛的真諦〉與〈守住這一片陽光〉，與當年夥伴大團圓將成亮點！

大巨蛋民歌首秀，不僅吸引海外天王天后齊聚，台下更湧現來自美國各地的「海歸應援團」買票力挺，其中最令人驚喜的，莫過於七十年代華語影壇天王巨星秦祥林，為這場盛宴專程從洛杉磯返台，秦祥林透過友人表示：「民歌是我們那年代最真摯的情感記憶，每一首歌都像一段青春日記。這次回來，不只是聽歌，更是與過去的自己團圓。」
 

