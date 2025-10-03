10月3日星座運勢／雙子收告白情書桃花旺！ 處女座小投資爆賺
文／清水孟國際塔羅小孟老師
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：富有服務熱忱
感情：願意為他付出
財運：在外有利洽商
幸運色：綠色
貴人：金牛
小人：射手
雙子座 ♊
工作：與同事好相處
感情：收到告白情書
財運：對投資感興趣
幸運色：黃色
貴人：天蠍
小人：天秤
天秤座 ♎
工作：同事信任度增
感情：從傾慕轉相戀
財運：資金周轉頻繁
幸運色：棕色
貴人：天秤
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：做事放寬心態
感情：突顯感性一面
財運：留意市場訊息
幸運色：白色
貴人：射手
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：同事分憂解勞
感情：伴侶心有靈悉
財運：廣納專業意見
幸運色：綠色
貴人：巨蟹
小人：金牛
處女座 ♍
工作：積極調整心態
感情：派對遇到戀情
財運：小投資大賺錢
幸運色：橙色
貴人：牡羊
小人：魔羯
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：主管教導受益
感情：規劃婚後生活
財運：多方進財機會
幸運色：金色
貴人：魔羯
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：工作突出表現
感情：適合多元表白
財運：收入大於支出
幸運色：白色
貴人：處女
小人：天蠍
雙魚座 ♓
工作：感激擁有工作
感情：製造約會樂趣
財運：大筆財務入帳
幸運色：橙色
貴人：雙魚
小人：處女
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：拿捏輕重緩急
感情：情人默契十足
財運：發現許多商機
幸運色：棕色
貴人：水瓶
小人：雙魚
獅子座 ♌
工作：決策果斷正確
感情：遇到年輕異性
財運：賺錢慾望強烈
幸運色：玫瑰色
貴人：雙子
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：充滿熱情希望
感情：內心非常狂野
財運：財務收益增加
幸運色：大紅色
貴人：獅子
小人：牡羊
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
