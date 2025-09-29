許光漢籃球場約戰國中生！慘遭嗆爆「就這樣喔」　被激出勝負欲：不能讓啊！

記者蕭采薇／台北報導

由「亞洲男神」許光漢和香港「文青女神」袁澧林，主演奇幻愛情鉅片《他年她日》，29日舉辦首映會。其中許光漢和陳澤耀片中飾演兄弟，兩人在開拍前還去打籃球培養默契，沒想到在球場被國中生約戰，投籃沒成功還被嗆「就這樣喔！」讓許光漢整個激起勝負欲。

▲許光漢、袁澧林現身《他年她日》首映會，上千人聚集信義區追星。（圖／記者徐文彬攝）



許光漢、袁澧林和導演龔兆平，剛結束亞洲巡迴宣傳，最後一站回到男主角的故鄉台北舉辦首映，也是他們首度在台灣合體陳澤耀、韓佩瑤。陳澤耀在《富都青年》奠定了「國民弟弟」的地位，這次哥哥換成了許光漢，兩人也趁開拍前相約打球，培養兄弟情。

陳澤耀爆料，兩人到球場時，場上有一群國中生，似乎認出了許光漢，不停挑釁說：「你是許光漢吧？」後來他們還真的打起比賽，許光漢說：「沒進球還會被嗆，『就這樣喔！』。」讓他整個被激起勝負欲，最後他們還是因為身高優勢贏了，被虧是「欺負小孩」，但許光漢說：「這怎麼可以讓啊！被激了就不能輸啊！」

▲《他年她日》首映會上，「小番茄」黃梓曜、「小薯仔」王子軒和「大薯仔」許光漢、「大番茄」陳澤耀合體。（圖／記者徐文彬攝）

許光漢和袁澧林的「光林CP」，隨著曝光越來越多，不少人覺得兩人外型相配，相處起來也自然，紛紛嗑起CP。不過似乎是害怕「國民老公」的老婆們，袁澧林馬上撇清：「我沒有看到有人這樣說欸！」許光漢則表示：「其實這些東西都是附加的啦，她（指袁澧林）也是很專業的演員。」

▲袁澧林雖是香港「文青女神」，但已和不少台灣男神合作，除了許光漢外，還包括劉以豪、曹佑寧和周興哲等。（圖／記者徐文彬攝）

不過袁澧林也透露，這段時間緊鑼密鼓地宣傳，許光漢有一個貼心的地方，令她特別印象深刻。就是他們在釜山影展宣傳時，翻譯搞錯了袁澧林的名字，她說：「我當下沒有想太多，反而是光漢結束後，有和翻譯說『名字還是要注意一下喔』那時候有被暖到的感覺。」

▲許光漢為《他年她日》在全亞洲巡迴宣傳，所到之處引起炫風。（圖／記者徐文彬攝）

而兩人在片中有幾場關鍵吻戲，其中一場在病床上的吻，需要許光漢表現出更迫切和急躁的樣子，導演龔兆平透露：「第一次拍完的時候，覺得不太滿意，還特地把光漢召回去再拍一次。」但戲裡浪漫，戲外卻因為要搶光，拍得非常緊湊。此外，在片中有被許光漢吻額頭的韓佩瑤，因為是第一次拍電影，因為太緊張，她笑認：「真的是NG了很多次。」《他年她日》將於10月3日全亞洲上映。

▲《他年她日》首映會，（左起）王子軒、韓佩瑤、陳澤耀、黃梓曜 。（圖／記者徐文彬攝）