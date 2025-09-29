ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
許光漢籃球場約戰國中生！慘遭嗆爆「就這樣喔」　被激出勝負欲：不能讓啊！

 

記者蕭采薇／台北報導

由「亞洲男神」許光漢和香港「文青女神」袁澧林，主演奇幻愛情鉅片《他年她日》，29日舉辦首映會。其中許光漢和陳澤耀片中飾演兄弟，兩人在開拍前還去打籃球培養默契，沒想到在球場被國中生約戰，投籃沒成功還被嗆「就這樣喔！」讓許光漢整個激起勝負欲。

▲▼ 《他年她日》首映會, 許光漢,袁澧林 。（圖／記者徐文彬攝）

▲許光漢、袁澧林現身《他年她日》首映會，上千人聚集信義區追星。（圖／記者徐文彬攝）

許光漢、袁澧林和導演龔兆平，剛結束亞洲巡迴宣傳，最後一站回到男主角的故鄉台北舉辦首映，也是他們首度在台灣合體陳澤耀、韓佩瑤。陳澤耀在《富都青年》奠定了「國民弟弟」的地位，這次哥哥換成了許光漢，兩人也趁開拍前相約打球，培養兄弟情。

陳澤耀爆料，兩人到球場時，場上有一群國中生，似乎認出了許光漢，不停挑釁說：「你是許光漢吧？」後來他們還真的打起比賽，許光漢說：「沒進球還會被嗆，『就這樣喔！』。」讓他整個被激起勝負欲，最後他們還是因為身高優勢贏了，被虧是「欺負小孩」，但許光漢說：「這怎麼可以讓啊！被激了就不能輸啊！」

▲▼《他年她日》首映會, 監製張艾嘉,導演龔兆平,演員許光漢,袁澧林,陳澤耀,韓佩瑤,王子軒,黃梓曜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《他年她日》首映會上，「小番茄」黃梓曜、「小薯仔」王子軒和「大薯仔」許光漢、「大番茄」陳澤耀合體。（圖／記者徐文彬攝）

許光漢和袁澧林的「光林CP」，隨著曝光越來越多，不少人覺得兩人外型相配，相處起來也自然，紛紛嗑起CP。不過似乎是害怕「國民老公」的老婆們，袁澧林馬上撇清：「我沒有看到有人這樣說欸！」許光漢則表示：「其實這些東西都是附加的啦，她（指袁澧林）也是很專業的演員。」

▲▼ 《他年她日》首映會,袁澧林 。（圖／記者徐文彬攝）

▲袁澧林雖是香港「文青女神」，但已和不少台灣男神合作，除了許光漢外，還包括劉以豪、曹佑寧和周興哲等。（圖／記者徐文彬攝）

不過袁澧林也透露，這段時間緊鑼密鼓地宣傳，許光漢有一個貼心的地方，令她特別印象深刻。就是他們在釜山影展宣傳時，翻譯搞錯了袁澧林的名字，她說：「我當下沒有想太多，反而是光漢結束後，有和翻譯說『名字還是要注意一下喔』那時候有被暖到的感覺。」

▲▼ 《他年她日》首映會, 許光漢 。（圖／記者徐文彬攝）

▲許光漢為《他年她日》在全亞洲巡迴宣傳，所到之處引起炫風。（圖／記者徐文彬攝）

而兩人在片中有幾場關鍵吻戲，其中一場在病床上的吻，需要許光漢表現出更迫切和急躁的樣子，導演龔兆平透露：「第一次拍完的時候，覺得不太滿意，還特地把光漢召回去再拍一次。」但戲裡浪漫，戲外卻因為要搶光，拍得非常緊湊。此外，在片中有被許光漢吻額頭的韓佩瑤，因為是第一次拍電影，因為太緊張，她笑認：「真的是NG了很多次。」《他年她日》將於10月3日全亞洲上映。

▲▼ 《他年她日》首映會, 陳澤耀,韓佩瑤,王子軒,黃梓曜 。（圖／記者徐文彬攝）

▲《他年她日》首映會，（左起）王子軒、韓佩瑤、陳澤耀、黃梓曜 。（圖／記者徐文彬攝）

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

獨家直擊／許光漢赴越南！千名粉凌晨擠爆機場　「27年來盛況」坦言：真的沒想到

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

黃河分手圈外女友狂用「喝水戰術」　吳念軒.宋偉恩曾一起醉倒睡路邊

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

許光漢打籃球被國中生嗆「也還好」　袁澧林曝他暖舉：這麼累還可以想到..

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

57歲夏禕久違現身..當外婆了！　不想再婚「好女不侍二夫」

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

林依晨升二寶媽認「要自私一點」　為《失明》任監製：理念對比找錢難

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

孫生「陷溺性癮」遭起訴　性侵偷拍還散布　5女受害未成年少女也不放過

席琳娜結婚

席琳娜結婚

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

伊能靜誇哈林「善良人品好」　恩利自曝「母胎單身23年」

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

57歲伊能靜為了兒子重回舞台　穿迷你裙唱跳..助陣庾恩利！

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

馮德倫曬舒淇舊照險跪算盤XD　現身放閃愛妻：那麼漂亮♥

