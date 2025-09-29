《大學生》男星結婚2年突報喜！「公主駕到」：歡迎妳來到我的世界

記者潘慧中／綜合報導

鄭暐達最初是從《大學生了沒》出道，陸續演出《戀愛是科學》、《痴情男子漢》和《此時此刻》等作品，雖然已逐漸淡出演藝圈，仍不時會分享生活點滴。令人驚喜的是，結婚兩年的他28日在社群網站證實女兒出生啦！

▲鄭暐達證實女兒出生啦！（圖／翻攝自Instagram／chengweida321）



鄭暐達在Instagram宣布「公主駕到」，照片中，可以看到前景是他剛出生的女兒，被輕柔地裹在白色包巾裡，頭上戴著藍粉色條紋的小帽子，安穩地躺在透明的嬰兒床中，「歡迎妳來到這世界，也歡迎妳來到我的世界。」

▲鄭暐達幽默曝光老婆的孕肚。（圖／翻攝自Instagram／chengweida321）



不只這樣，還能隱約看到鄭暐達的老婆躺在床上休息，柔和的光線灑落下來，讓他感受到新生命誕生後的感動與喜悅，「感謝一切，母女均安，辛苦妳們了。」

▲▼鄭暐達2023年與交往長達7年的女友結婚。（圖／翻攝自Instagram／chengweida321）



事實上，鄭暐達2023年與交往長達7年的女友結婚，雖然他當時笑說，夫妻倆是「牡羊vs天蠍，一直以來都是最不適合的星座組合」，但他和妻子偏偏就是喜歡黏在一起，「往後的漫漫長路，需要靠責任與包容去維繫。再麻煩多多指教了～我相信我們就是能一直好好的走到我們理想的『家園』。」