《夜市王》不只入圍金鐘！「走鐘獎」霸氣入圍5項…對決Andy、Joeman

記者陳芊秀／綜合報導

掀起台灣社會現象的緯來原創綜藝《夜市王》，日前先獲得第60屆金鐘獎5項大獎肯定，而專為鼓勵台灣YouTuber與影音創作的「走鐘獎」昨日發表第7屆入圍名單，《夜市王》也獲得5項入圍！

▲掀起社會現象的《夜市王》入圍金鐘獎，又入圍走鐘獎。（圖／翻攝自臉書）

《夜市王》透過ETtoday的民調，選出台灣具代表性的夜市出馬比賽競爭「夜市王」，由阿達、美麗本人以及Lulu黃路梓茵共同主持，找來香港的曾志偉、泰國Alizabeth娘娘、韓國的韓勾ㄟ金針菇擔任評審。節目每集同步上線YouTube頻道，創下每集破百萬觀看的數字紀錄，隨著節目爆紅，每集在社群網路皆掀起熱門話題，更帶動人潮走進夜市朝聖美食，造成近年罕見的社會迴響。該節目總導演是音樂人轉戰幕後的李伯恩、製作人是曾製作過《大嘻哈時代2》的謝乾乾。節目入圍金鐘60最佳綜藝節目、最佳綜藝節目製作人、節目類剪輯獎、節目類美術設計獎、節目類節目創新獎，成為金鐘節目類入圍大贏家。

▲《夜市王》獲得金鐘獎節目類5項提名，堪稱入圍大贏家。（圖／翻攝自臉書）

而《夜市王》在網路界權威的「走鐘獎」也入圍5個獎項，包括「以食為天獎」（EP2）、「最佳剪輯獎」（EP3）、「最佳節目獎」（EP3）、「最佳影響力獎」（EP10）、「年度最佳影片獎」（EP1）。同時入圍該獎項的皆是台灣當紅影音創作者，其中最佳節目將對決Andy老師、Joeman以及蔡阿嘎的大頭佛工作室等。

▲《夜市王》獲得走鐘獎5獎項提名。（圖／翻攝自臉書）

走鐘獎是台灣網路影音創作者的年度盛事，該獎項專門鼓勵台灣的影音創作者，仿照三金典禮而設置。過去也有電視台節目內容，或是由電視台YT頻道節目入圍走鐘獎，而作為在電視頻道播出的綜藝節目《夜市王》，入圍5項走鐘獎也是寫下該獎項7屆以來的新高紀錄。

▲《夜市王》入圍走鐘獎最佳節目獎，將對決同獲提名的Andy老師、Joeman、蔡阿嘎大頭佛工作室。（圖／翻攝自YouTube）