《中文怪物》第三集爆爭議！　選手批「剪輯移花接木」：高光都給網紅

由在台法國YouTuber酷所打造的節目《中文怪物》，近來引發熱烈話題，第三集上傳不到24小時，觀看次數就已突破80萬。不過，其中的越南參賽者鄧瑞陽，在看完最新一集後，卻發文表達不滿，直指「真的讓我感覺有點過了」，一番言論也引起網友注意。

《中文怪物》近來備受關注。

鄧瑞陽28日在社群發聲，他直言雖然感謝酷的團隊製作《中文怪物》，也肯定對方為節目投入的心力，「不過，看了今天的第三集，我覺得很失望。」他提到，在「一個半小時是三個半小時」這題時，自己明明是第一個聽懂、搶答成功並順利晉級的人，但節目播出時，卻將畫面拼湊成「其他隊先答錯，再由某位網紅型參賽者答對晉級」。



鄧瑞陽指出，觀眾應該也能察覺異常，「這段畫面剪輯分段場上的人數時多時少，我也是一下在晉級台上，一下又在台下。」他表示，自己能理解節目追求收視率與戲劇效果，「但做到這種程度已經是犧牲事實，甚至把原本屬於素人參賽者的高光時刻轉移給網紅型參賽者。我感到很不公平。」

對於節目中的鏡頭與訪問資源大部分傾向網紅型參賽者，鄧瑞陽表示他能接受，但他認為這次的剪輯手法「真的有點過了」。他強調，自己並不是否定節目的努力，而是希望團隊在追求效果的同時，能更尊重參賽者在場上努力的真實表現。



鄧瑞陽的發文引來不少網友討論，有人表示「娛樂節目本質就是靠腳本及剪輯堆疊出來的，加上現場反應及最終製作單位想要呈現的效果而製作」、「但是就是為了畫面有話題，才這麼做，畢竟不是官方或者政府機關的比賽」，但也有網友認為「這種移花接木的剪輯手法，滿不尊重參賽者的吧」、「為了增加話題性惡意剪輯，讓大家爭論甚至討厭某些人，真的很沒必要性」。

