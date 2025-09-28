許光漢入伍前搶拍30天！《他年她日》巡迴掀暴動　謝袁澧林：幫我快速投入角色

記者蕭采薇／台北報導

「亞洲男神」許光漢和香港「文青女神」袁澧林，主演的奇幻愛情鉅片《他年她日》未映先轟動，主創團隊展開華語電影罕見的大規模亞洲巡迴宣傳，所到之處皆引爆追星熱潮。不過這部電影一年前拍攝時，因為許光漢結束就得回台灣服役，沒有可以延長的空間，因此只有30天，非常緊湊。

▲《他年她日》許光漢、袁澧林演出跨越時空的愛戀。（圖／甲上提供）

繼釜山影展、越南、新加坡首映會之後，《他年她日》馬不停蹄來到香港舉辦首映會及影人見面會，主創團隊及演員幾乎全員到齊，現場眾星雲集星光熠熠，一字排開聲勢浩大。片商宣布，主創團隊將於9月29日回到台北，當日下午4點舉辦壓軸星光首映會，屆時監製張艾嘉、導演龔兆平將與許光漢、袁澧林、陳澤耀、韓佩瑤等演員齊聚信義威秀中庭，與影迷共度中秋佳節前夕。

《他年她日》斥資億萬台幣，以壯闊視覺特效構築出兩個時空交錯、重力失衡的世界。導演龔兆平透露當初與監製張艾嘉因香港政府的「薪火相傳」計劃合作，經歷討論、共創劇本4年。

▲古天樂（左四）現身《他年她日》香港首映會力挺，左起為韓佩瑤、許光漢、監製張艾嘉、袁澧林、陳澤耀、導演龔兆平、陳輝虹、製作與藝術總監文念中。（圖／甲上提供）

然而導演龔兆平透露，電影拍攝天數只有30天，非常緊湊。製作及藝術總監文念中補充，尤其美術場景的部分難度很高，「因為這次是架空世界並帶有奇幻元素，我們想盡辦法去找幾乎從未出現在港片裡面的場景，起碼超過百分之70的場景是大家從沒看過的。」也讓電影《他年她日》更具獨特性。

▲《他年她日》許光漢、袁澧林亞洲宣傳，在各地都引起追星熱潮。（圖／甲上提供）

新加坡首映會吸引不少影人前來捧場，包括李國煌、電影《好孩子》主創團隊王國燊導演、洪慧芳、許瑞奇、吳清樑等圈內好友。有趣的是，越南粉絲表達情感的方式熱情直接，新加坡粉絲則較為內斂冷靜，忙著高舉手機拍攝許光漢、袁澧林，竟要主持人提醒才記得要尖叫跟拍手，讓主創團隊笑說，新加坡的建築很現代化、很美麗，「有種來到『優日區』的錯覺。」

▲《他年她日》赴新加坡宣傳，許光漢與李國煌相見歡。（圖／甲上提供）

而回到主場之一的香港宣傳，監製張艾嘉、導演龔兆平率領主演許光漢、袁澧林以及陳澤耀、韓佩瑤、陳輝虹、駱振偉、謝咏欣等一票演員全員到齊，現場星光熠熠。許光漢在受訪時談到劇本吸引自己的原因：「一場地震讓世界分成兩個時區，他的一天等於她的一年，這個設定很吸引我。除了薯仔與安晴的愛情，也探討了生命的時間的珍貴。」

導演龔兆平補充，這部片不只是愛情電影，更像是「薯仔的人生傳記」，充滿他對愛情、親情、友情乃至於對家園的大愛。袁澧林則盛讚許光漢「專業、低調，外冷內熱又內斂」，並笑說第一印象就是「臉很小」，許光漢則稱讚袁澧林活潑可愛又專業。

▲《他年她日》香港首映，演員們幾乎到齊。（圖／甲上提供）

影人見面會上，兩位主演許光漢、袁澧林與觀眾零距離互動，也好奇兩人如何培養默契，許光漢表示：「我們拍攝時間短又緊湊，常常要立即進入情緒，Angela很活潑，也幫助我快速投入角色。」袁澧林則笑說：「雖然片中安晴冷靜克制，但我私下其實滿活潑的，和光漢合作很愉快。」電影將於10月3日中秋連假全亞洲同步上映。