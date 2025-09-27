夢幻聯動！　ROSÉ驚喜自彈周杰倫神曲...他嗨翻：沒想到你會彈

記者蔡琛儀／綜合報導

南韓女子天團BLACKPINK成員ROSÉ（朴彩英）先前去上了美國知名脫口秀《吉米法倫的今夜秀》節目，並在IG分享花絮照，其中一段影片是她專心彈奏鋼琴的的畫面，彈的竟是天王周杰倫（周董）電影《不能說的秘密》中經典鋼琴曲〈Secret〉，這讓正在武漢開演唱會的周董也驚喜不已。

▲▼周杰倫和ROSÉ夢幻連動，讓粉絲超驚喜。（圖／翻攝周杰倫、ROSÉ IG）

周董在IG限動轉發ROSÉ的發文，興奮寫下：「Wow, I didn't expect you to play this piece! That's amazing, thank you！」（哇，沒想到你會彈這首曲子，太厲害了，謝謝你。」也特別去貼文下留言按讚：「Thank you for performing my piece.」（謝謝你彈奏我的曲子）。

事實上， ROSÉ其實早在2017年的直播中就曾表演過這段琴曲，她也曾在採訪中透露過對電影中鋼琴曲的喜愛，如今這段「夢幻聯動」畫面也立刻引發粉絲熱議，還有網友瘋猜兩人是否會有合作：「難道他們也有『不能說的秘密』？」

而周董近年和南韓演藝圈互動不少，像是先前邀請天團BIGBANG團長G-Dragon（GD）到自家裡，當時更傳出兩人將有合作作品的好消息，這次ROSÉ彈奏〈Secret〉，也再次印證周杰倫在國際間的驚人影響力。