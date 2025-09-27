舒淇轉戰導演就奪大獎！馮德倫喊「家裡沒位放」　她甜回：想跟Labubu擠一擠

記者蕭采薇／台北報導

舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，在第30屆釜山國際影展榮獲「最佳導演獎」，也為舒淇從演員跨足導演之路寫下重要的里程碑。她在台上感謝老公馮德倫「娶了一個不常在家的女人」，馮德倫也在隔日放上舒淇與獎盃合照，用假裝抱怨的語氣寫下：「又贏？家裡沒位放啊導演！」

▲舒淇導演首作《女孩》即勇奪釜山影展最佳導演。（圖／甲上提供）

舒淇看到老公發文，也甜蜜回覆：「哪有『又』好久沒有了～ 希望以後還有可以跟bucket man和Labubu擠一擠。」BUCKET MAN是馮德倫所創立的動漫IP，並與「Figure教父」劉建文（Michael Lau）推出聯名公仔，是不少玩家眼中珍貴的收藏品。Labubu則是舒淇的所愛，也可一窺兩人的溫馨小家。

《女孩》以女性的家庭成長為核心，融合她多年表演經驗與人生體悟，備受國際影壇關注。舒淇收到釜山影展的劇組召回通知時，正準備飛往米蘭參加時尚活動，她立刻調整行程，特地飛回釜山親自出席，足見這部作品對她的重要性。

▲馮德倫放閃舒淇。（圖／翻攝自IG）

她在領獎時難掩激動情緒，感性表示：「感謝大會，感謝所有的評審們。感謝我親愛的相愛相殺的余靜萍老師，感謝剪輯張叔平老師和音樂林強老師。感謝監製葉如芬女士，幫我找到那麼好的演員和工作人員們。感謝我的投資方，明知道是一個藝術片，還義無反顧的投資我。謝謝這三十年來，電影和電影界各位貴人們給我的滋養。謝謝侯導，沒有侯導就不會有這部電影，也不會有這個獎。謝謝我老公的包容，娶了一個不常在家的女人。謝謝我的父母。」

▲舒淇獲頒第30屆釜山影展最佳導演，難掩緊張與激動心情。（圖／甲上提供）



監製葉如芬同樣激動不已，也再次飛回釜山陪同導演出席頒獎典禮。她表示《女孩》能在國際舞台獲得肯定，證明舒淇多年來累積的表演能量，已透過導演視角化為動人的力量。她感動分享：「舒淇導演得獎，她的第一座導演獎。我是與有榮焉，謝謝釜山影展評審團的慧眼。《女孩》整個劇組團隊及演員們都很開心。」

舒淇最後感性地說：「希望所有受傷的女孩們都能走出自己美好的未來。」而對於舒淇獲獎，文化部長李遠表示，在釜山影展得到最佳導演獎，除了可以獲頒得獎獎金，也取得下一部電影製作補助的申請資格，期待舒淇很快就有下一部電影的計畫。李遠也說：「相信《女孩》10月底在台正式上映後，一定可以得到許多觀眾的肯定與共鳴，並且獲得亮眼票房及更多獎項肯定。」

▲舒淇和馮德倫從結婚到生活都不走奢華路線，反而有種平淡樸實的幸福。（圖／翻攝自IG）

《女孩》劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻 飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》由華文創股份有限公司製作，將於10月31日在台搶先全亞洲上映。