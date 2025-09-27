《中文怪物》金炳秀被挖4年前桃色風波！深夜強硬反擊：保留追訴權

記者潘慧中／綜合報導

YouTuber酷的夢打造節目《中文怪物》，測試多名外國人的中文實力，上線以來叫好又叫座。沒想到，其中一位韓籍參賽者金炳秀被挖出4年前的桃色風波，他26日深夜只好強硬回應：「我想再次強調，真相不容抹黑，也請各界以事實為依歸，勿再轉載或散布不實內容。」

▲金炳秀深夜強硬回應了。（圖／翻攝自Instagram／s_____ooooo）



首先，金炳秀感謝支持節目的觀眾，「感謝大家對《中文怪物》影片的支持與喜愛，酷的夢真的非常用心準備，請大家繼續多多關注。」同時他也坦言自己的不足，「我也要為自己中文還不夠流利先致上歉意，這篇文章是我用還不熟練的中文盡力以最誠懇的方式寫下的。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金炳秀受邀參加《中文怪物》，卻意外被挖出4年前的桃色風波。（圖／翻攝自YouTube／Ku's dream酷的夢）



之所以公開發聲，金炳秀解釋是為了澄清誤解，「目前正在被報導的內容，是發生在4年前的事情；當時報導內容與事實嚴重不符，對本人名譽造成損害，並誤導社會大眾。」

金炳秀坦承當時自己「有做得不夠妥當的地方，但我不希望事情被錯誤解讀，因此選擇沒有公開回應」，沒想到多年後舊事被重提，「如今又再次出現與當時相同的報導，讓我感到難過及遺憾，當時自始至終並未有報導中所指稱之行為及事件。」

▲▼金炳秀期盼謠言止於智者。（圖／翻攝自Instagram／s_____ooooo）



對此，金炳秀嚴正呼籲外界勿受誤導，「對於近期重新的報導所造成之困擾與誤解，本人深感遺憾，並保留依法追訴之權利。未來若再有與事實不符、毫無根據的報導出現，我將不得不採取法律行動。」

金炳秀IG全文：

大家好，我是金炳秀。

首先，感謝大家對《中文怪物》影片的支持與喜愛，「酷的夢」真的非常用心準備，請大家繼續多多關注。

同時，我也要為自己中文還不夠流利先致上歉意，這篇文章是我用還不熟練的中文盡力以最誠懇的方式寫下的。

今天之所以會表達我的想法是因為為了澄清最近出現在媒體上的一些不實報導。

目前正在被報導的內容，是發生在四年前的事情；當時報導內容與事實嚴重不符，對本人名譽造成損害，並誤導社會大眾。

當然，那個時候的我自己也有做得不夠妥當的地方，但我不希望事情被錯誤解讀，因此當時選擇沒有公開回應。

沒想到事隔超過四年，如今又再次出現與當時相同的報導，讓我感到難過及遺憾，當時自始至終並未有報導中所指稱之行為及事件，懇請請社會大眾勿被不實訊息所誤導。

另外，對於近期重新的報導所造成之困擾與誤解，本人深感遺憾，並保留依法追訴之權利。

未來若再有與事實不符、毫無根據的報導出現，我將不得不採取法律行動。

我想再次強調，真相不容抹黑，也請各界以事實為依歸，勿再轉載或散布不實內容。