回憶殺！方泂鑌、林宇中離開台灣N年　驚人凍齡近照曝光：根本沒變

歌手陳威全舉辦「赤道演唱會」，邀新加坡歌手林宇中與方泂鑌同台，以「東馬×西馬」為主題串起三人情誼。他笑言與方泂鑌交情深厚，「小學六年級就在台下握過阿鑌的手，後來兩人都來台灣發展，我常去阿鑌在喜歡音樂的宿舍，哈拉寫歌。雖然近年大家不常見面，但一見面就可以天南地北地聊。」

▲陳威全（左起）、林宇中、方泂鑌合體開唱。（圖／上行娛樂提供）

與林宇中的緣分則源自沙勞越偶遇，「林宇中則是有一次我去沙勞越出差遇到他，種下這顆種子，所以當我要策展這場演唱會，他也一口答應。我們源起於 2006 年娛協獎，算是認識很早。」

演唱會開場三人合體演唱〈赤道愛情組曲〉，全場掌聲不斷；壓軸則換上馬來傳統服飾，合唱新版〈用馬來西亞的天氣來說愛你〉，更在舞台上揮舞國旗，讓陳威全直呼「熱血又感動」。林宇中也帶來〈淋雨中〉、〈靠岸〉等經典歌曲，與雙語版〈旋律〉，展現多元文化，還搞笑拜託觀眾別丟螢光棒笑。

▲▼陳威全、林宇中、方泂鑌 。（圖／上行娛樂提供）

方泂鑌演唱〈檳榔嶼情歌〉、〈壞人〉、〈遺憾〉等代表作，深情旋律唱進人心，也打趣笑虧林宇中：「林宇中看起來不太正經，但其實蠻好笑的。」在海外的金曲歌后戴佩妮送花籃祝賀，還創意為三人命名組團「方·宇·全大三帥」，祝福繞亮宇宙，讓三人驚喜不已。