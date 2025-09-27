才剛入圍金鐘獎　温昇豪宣布出席浪人祭...超大咖YTR也來了

記者蔡琛儀／台北報導

「2025浪人祭」揭曉最終特別企劃，從白天講座到夜晚DJ舞廳，帶來音樂與思辨的多層次體驗。浪人塾邀請剛以節目《廚師的迫降：客家廚房》入圍金鐘獎的温昇豪，將與三度榮獲金曲獎最佳客語專輯的音樂人黃子軒，及入圍金曲獎三項大獎的客語樂團「粹垢TRAEGO」主唱和鼓手同台，主講「餐桌上的客家味」。

▲温昇豪。（圖／笨道策展提供）

人氣YouTube頻道「陪沈團」創辦人沈及「爆紅家長」柴克瑞則將帶來「台南女兒的第一次」講座，另有「飄仙鳳舞 美鳳老師」開設K-POP舞感班，讓樂迷動靜皆享，增添互動與活力。

浪人祭延續環境友善理念，邀環境部長彭啟明、蘇打綠阿福與黃之揚探討永續；另有「樂團祭」及國際交流分享，搭配阿蘭與曾敬淳討論傳統與新世代文化，內容涵蓋音樂、教育與生活美學。

▲沈（陪沈團）。（圖／笨道策展提供）

移動舞台「浪漫巴士」由小踢Teewee帶隊，三組音樂車掌演出互動，結合台南風景與金曲派對；「太空漫遊大舞廳」邀七組DJ帶來電子、Funk及次文化表演，營造沉浸式音樂體驗，從白天玩到夜晚驚喜連連。