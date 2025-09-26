舒淇奪釜山影展最佳導演！　甜謝馮德倫：娶了不常在家的女人

記者王靖淳／綜合報導

由女星舒淇首次自編自導的劇情長片《女孩》，以女性家庭成長為核心，先後入圍威尼斯影展主競賽片、多倫多國際影展焦點單元後，今（26）日在第30屆釜山國際影展傳出捷報，奪下最佳導演獎。為此，舒淇上台致詞時難掩激動情緒，提到名導侯孝賢時還一度感動落淚，同時也幽默感謝老公馮德倫：「謝謝我老公的包容，娶了一個不常在家的女人。」

▲舒淇釜山影展奪最佳導演。（圖／翻攝自微博）

舒淇感性表示：「感謝大會，感謝所有的評審們。感謝我親愛的相愛相殺的余靜萍老師，感謝剪輯張叔平老師和音樂林強老師。感謝監製葉如芬女士，幫我找到那麼好的演員和工作人員們。感謝我的投資方，明知道是一個藝術片，還義無反顧的投資我。謝謝這三十年來，電影和電影界各位貴人們給我的滋養。謝謝侯導，沒有侯導就不會有這部電影，也不會有這個獎。謝謝我老公的包容，娶了一個不常在家的女人。謝謝我的父母。」

▲舒淇在構想劇本初期，原打算自導自演「女人」的角色。（圖／甲上提供）

監製葉如芬同樣激動不已，也再次飛回釜山陪同導演出席頒獎典禮。她表示《女孩》能在國際舞台獲得肯定，證明舒淇多年來累積的表演能量，已透過導演視角化為動人的力量。她感動分享：「舒淇導演得獎，她的第一座導演獎。我是與有榮焉，謝謝釜山影展評審團的慧眼。《女孩》整個劇組團隊及演員們都很開心。」最後，舒淇感性地說：「希望所有受傷的女孩們都能走出自己美好的未來。」