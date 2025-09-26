YTR酷來台8年不交台灣女友！自爆「未來老婆理想型」前女友被挖出

記者陳芊秀／綜合報導

法籍YouTuber酷（Ku）斥資500萬元打造《中文怪物》，邀請100位外國人比拚中文，冠軍可獲得30萬元獎金，節目上線兩集火速掀起熱烈討論。而他日前上女星薔薔的節目《薔栗膠》暢聊個人生活，提到在台灣8年，從未交過台灣女友，話題再度引發關注。

▲酷來台8年沒有交過台灣女友。（圖／翻攝自IG）

酷表示自己是很宅的人，加上生活圈中認識的台灣女孩多半是工作員工，在公私分明下沒有機會發展戀情。當薔薔追問來台8年是否都在「當和尚」，他也大方澄清，自己並非單身8年，來台前5年其實一直有位馬來西亞籍女友Fifi陪伴。兩人是在台灣相識相戀，所以不是遠距離戀愛，直到兩年多前才分手，此後便一直維持單身狀態至今。

▲酷曾與馬來西亞YTR Fifi交往。（圖／翻攝自YouTube）

而酷在來台前，曾因簽證問題從原定的中國大陸轉往韓國留學，並在那裡生活了兩年半。他坦言在韓國時曾認真交往過3任女友，都是韓國人。他分析，韓國女生在外會給男友面子、看起來很虛弱，例如說著「歐巴，這個我打不開」，但回到家後態度就會轉變，開始檢討男友白天的表現；法國女生則恰好相反，在外總表現得獨立堅強，回到家反而才會對男友展現撒嬌的一面。

當被問到未來若要選擇女友或當老婆，會傾心於哪一國的女生時，酷老實回答，根據自己過往的經驗，應該會選擇韓國女生，「韓國女生還蠻喜歡」。