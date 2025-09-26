鄭中基拍戲意外骨裂！痔瘡「爆掉」褲子全血急返香港開刀

記者許逸群／綜合報導

香港動作電影《阿龍》由歌壇天王鄭中基自導自演，與胡耀輝聯手執導，集合香港實力派演員周秀娜、姜皓文及可愛小童星傅舜盈共同演出。他為了劇情瘋狂增肌，進行肉體改造，化身成雙手染上鮮血的暴力復仇者，不過拍攝中卻頻頻受傷，不但拍打戲拍到右腳腳骨裂開，連痔瘡都發作兩次，甚至破裂到褲子都是血！

電影《阿龍》

鄭中基為戲增重操肌，練出48吋的壯碩胸肌，但在拍攝一場在監獄打架的重戲時，一個在木桌木椅間跳上跳下的簡單動作，在採排時便意外受傷，他自己也大感意外，「泰國醫院的X光顯示骨頭沒事，醫生還說我的腳骨看起來很美，但我的感覺就像是骨頭裂了，所以再照了核磁共振，發現腳骨確實裂了，必須停工養傷。」

劇組停工1個月讓他休息恢復，但他休息了3、4天就又回到片廠拍攝文戲，很多時候都忍痛上陣，常要冰敷舒緩疼痛，出入需用輪椅，他笑說：「可能是我表現的太自然，動作指導還會叫我在鏡頭前奔跑，也發生過大家把我留在二樓，忘記要幫忙我下樓，就準備收工了。」

鄭中基過程中意外受傷造成骨裂。

還有個意外，也是讓鄭中基不得不停工處理，在拍攝時，他竟然二度痣瘡破裂！當時拍一個動作場面，他被反派推倒坐在地上，站起來看回放，工作人員驚訝告知他整條褲子都是血，他說：「其實一坐下去，我內心就知道不對勁，果真是痣瘡爆了。」只能立刻停工回香港開刀，接著在操練肌肉的過程中又發作。

《阿龍》描述阿龍（鄭中基飾）和8歲的女兒螢螢（傅舜盈飾）相依為命，一起去泰國旅遊的過程中，螢螢竟被拐子集團擄走。痛失至親的阿龍徹底放棄心中的善良，為了留在當地，與泰國華僑阿蘭（周秀娜 飾）再婚，更一直打聽拐子集團的消息，不惜一切代價，只為揪出所有害死女兒的匪徒報仇，化身成雙手沾血的復仇者。