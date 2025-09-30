9月30日星座運勢／天秤座運勢大爆發！公司獎勵入袋 驚喜遇貴人熱心牽線
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：得到重要資格
感情：暫時保持寧靜
財運：切勿心急投資
幸運色：金黃色
貴人：獅子
小人：雙魚
雙子座 ♊
工作：可以一帆風順
感情：放下心中負擔
財運：平衡收入支出
幸運色：奶茶色
貴人：射手
小人：金牛
天秤座 ♎
工作：得到公司獎勵
感情：親友熱心介紹
財運：調整收入分配
幸運色：墨綠色
貴人：水瓶
小人：處女
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：平穩安定工作
感情：調整交往心態
財運：找到獲利商品
幸運色：灰黑色
貴人：雙魚
小人：魔羯
金牛座 ♉
工作：遵照老闆意見
感情：心中有些直覺
財運：掌握家庭財產
幸運色：咖啡色
貴人：金牛
小人：天秤
處女座 ♍
工作：準備前往出差
感情：調整情感態度
財運：有方向可投資
幸運色：寶藍色
貴人：巨蟹
小人：射手
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：接待重要貴賓
感情：尊重伴侶想法
財運：對自己有期待
幸運色：米白色
貴人：天秤
小人：巨蟹
天蠍座 ♏
工作：順利取得證照
感情：穩定自身心情
財運：投資美夢成真
幸運色：鵝黃色
貴人：天蠍
小人：水瓶
雙魚座 ♓
工作：新的項目加入
感情：全家幸福美滿
財運：即將收割獲利
幸運色：正紅色
貴人：牡羊
小人：雙子
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：加班熬夜完成
感情：處理伴侶情緒
財運：經營家庭事業
幸運色：深紫色
貴人：雙子
小人：牡羊
獅子座 ♌
工作：處理當前項目
感情：照顧雙方家人
財運：交給伴侶決定
幸運色：銀白色
貴人：魔羯
小人：天蠍
射手座 ♐
工作：解決客戶問題
感情：愛情慢慢加溫
財運：建議暫時觀望
幸運色：粉橙色
貴人：處女
小人：獅子
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
讀者迴響