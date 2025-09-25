小龍女李恩菲「泳池解放比基尼」！　邊跳邊晃炸超兇事業線

記者王靖淳／綜合報導

味全龍啦啦隊「小龍女」成員李恩菲（菲菲）外型甜美且神似日本AV女優新有菜，擁有高人氣的她，最近在IG分享一段自己身穿比基尼在泳池裡熱舞的影片，火辣畫面曝光後，立刻吸引大批網友朝聖按讚。

▲李恩菲。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）



透過李恩菲分享的短片內容可見到，她身穿一套淺藍底搭配紅色櫻桃印花的兩件式比基尼，傲人上圍一覽無遺。她把頭髮編成兩條雙馬尾辮子，搭配空氣瀏海，髮際上還別著一個紅白格紋的櫻桃髮飾，與泳裝完美搭配，整體造型既可愛又俏皮，散發濃濃少女感。李恩菲站在泳池中，隨著音樂擺動身體，同時也不忘對鏡頭露出招牌甜笑。

▲李恩菲穿比基尼在泳池裡跳舞。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）

影片內容曝光後，立刻吸引超過一萬的按讚人數，不少人在看完影片後，都紛紛激動留言「愛了」、「太美了。」除了誇獎菲菲的外型，還有網友對於她在這次影片中，所展現出性感魅力感到驚艷不已，因此留言寫下「性感的妳真美」，另外還有許多粉絲表示「水噹噹」、「辣翻了」，給予了相當高的評價及肯定。

▲李恩菲表示「在水裡跳舞不容易」。（圖／翻攝自Instagram／aviva_1028）