邱偲琹腎發炎被誤診　「睡急診走廊」再發聲報平安

記者王靖淳／綜合報導

女星邱偲琹22日在IG發文透露自己腎臟發炎，且發炎指數高出正常人20倍，因此緊急住院治療，但礙於醫院病床數不夠，導致她睡在急診室走廊，貼文曝光後，立刻湧入大批粉絲留言關心。為此，她今（25）日再度發聲報平安。

▲邱偲琹腎臟發炎。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

邱偲琹22日發文指出，自己在幾天前半夜突然發高燒，原以為只是小感冒，不料到了隔天早上，竟陸續出現右腹劇痛、體溫飆到38度的情況。然而，邱偲琹在連續跑了兩間診所後，分別被誤診為大腸發炎與骨盆腔炎，不但病情沒好轉，體溫更在第二天下午飆到39.4度，這也讓她最終不得不到醫院掛急診。

[廣告]請繼續往下閱讀...

談到掛急診的經過，邱偲琹表示她得到的結論仍是大腸發炎，在病床已滿的情況下，她也只能拖著疲憊的身軀回家。不料，隔天她又再度發燒，讓她只好在第三天中午，再次衝進另一家醫院的急診。在重新經歷一次檢查流程後，她才得知自己其實不是大腸發炎，而是腎臟發炎，「發炎指數高得驚人，是一般人的20倍！」

▲邱偲琹。（圖／翻攝自Instagram／ally199874）

雖然已找出真正的病因，並被依聲要求必須馬上住院治療，但邱偲琹卻因醫院病床不足，而只能睡在急診走廊的臨時病床上。貼文曝光後，立刻湧入大批網友留言關心她，為此邱偲琹今（25）日再度發文，表示自己的身體已經恢復，但腎臟發炎還需要一段時間的追蹤治療及飲食控制，要大家不用擔心。