李雅英IG大動作「清空追蹤名單」！　釣出內行揭背後內幕

記者王靖淳／綜合報導

富邦悍將啦啦隊韓籍成員李雅英自來台發展後，人氣始終居高不下，一舉一動都備受關注，最近有網友發現她把IG的追蹤名單清空，立刻掀起粉絲們對於她未來動向的無限揣測，甚至紛紛瘋猜她可能是與新公司簽約，引發不小熱議。

▲李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

對於李雅英IG追蹤清空的舉動，許多網友紛紛在網路上分享自己的看法。有人點出這項舉動，背後可能的原因，並猜測李雅英是為了迎接，下一份新合約的標準動作，還有網友表示，李雅英是以長時間在台發展為目標，因此認為此舉會是她未來在台事業發展的全新里程碑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李雅英清空IG追蹤。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

事實上，李雅英有「全民表妹」的稱號，她在本月11日正式告別TPBL職籃桃園台啤永豐雲豹所屬啦啦隊「電豹女」，隔天確定投入PLG職籃陣營，新賽季將為台北富邦勇士正式應援，而球衣背號也將穿上「29號」，在勇士主場和平籃球館，和球迷不見不散。如今被眼尖網友發現清空IG追蹤，再度讓外界對於她未來在台的動向充滿好奇。