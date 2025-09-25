伊正放飛自我！相約3明星玩水「全身濕透」　聲嘶力竭狂歡：像回到童年

記者孟育民／台北報導

實境綜藝《花甲少年趣旅行》最新一站來到「好山好水」的宜蘭，邀請伊正、況明潔、王仁甫與莎莎四人組成旅伴。伊正、王仁甫接受MyVideo專訪，首次參加《花甲》的王仁甫，原以為自己實境綜藝經驗豐富，卻坦言錄影前心裡七上八下，「聽說這節目玩很硬，要從早上一路拍到深夜不停歇，連續四、五天這樣下來真的怕撐不住！」沒想到實際參與後，不僅沒有想像中疲累，反而感受到滿滿的驚喜與溫暖。

▲伊正、況明潔、王仁甫與莎莎四人組成旅伴遊宜蘭。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

伊正睽違不到一年再登《花甲》，原本擔心自己怕生個性可能不易融入話題，沒想到這趟宜蘭行讓他徹底放飛自我！他印象最深刻的是臨時更改行程，前往「螃蟹冒泡」湧泉戲水，「這是宜蘭人的福利景點，路邊停好車就能下水，18度清涼泉水瞬間暑意全消！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

沒想到突如其來的行程卻玩瘋四人，現場還借用小朋友的泳圈與玩具分組對抗。他回憶：「全身濕透、聲嘶力竭，卻像回到童年。」最後更接受劍門水砲洗禮，全場歡呼聲不斷，他笑說：「那種單純的快樂到現在都還在回味！」

▲眾人前往宜蘭玩水。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

王仁甫最喜歡的行程是莎莎安排的「青花瓷彩繪」，他直呼這個安排太有意義，「我們完成作品後還互相當作交換禮物，變成獨一無二的紀念。每次看到那個青花瓷，就會想起這趟旅程和這些好朋友。」他感性說：「演藝圈錄影通常很短暫，幾個小時就各自回家，很少能有四、五天長時間相處的機會。這次結束後大家還持續保持聯絡，甚至在群組裡互送禮物，真的很開心透過節目多了三位好朋友！」

▲眾人留下難忘回憶。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）