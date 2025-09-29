9月29日星座運勢／揭密貴人小人完整名單！ 金牛喜事臨門
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：做好目前工作
感情：幸福繁花盛開
財運：忙碌賺取財富
幸運色：透明色
貴人：雙子
小人：獅子
雙子座 ♊
工作：放鬆心情工作
感情：新的機會開始
財運：注意投資清單
幸運色：大紅色
貴人：雙魚
小人：牡羊
天秤座 ♎
工作：順利談成合約
感情：兩人熱線不停
財運：捐助社會公益
幸運色：咖啡色
貴人：獅子
小人：巨蟹
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：扛起團隊業績
感情：重視伴侶表現
財運：切勿合夥投資
幸運色：奶茶色
貴人：牡羊
小人：雙子
金牛座 ♉
工作：主持公平正義
感情：歡慶喜事發生
財運：維持損益平衡
幸運色：漆黑色
貴人：水瓶
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：氣氛一團和諧
感情：交給對方決定
財運：謹慎如履薄冰
幸運色：米黃色
貴人：射手
小人：天蠍
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：重視業績表現
感情：揮別過往戀情
財運：挑選績優股票
幸運色：粉紫色
貴人：處女
小人：天秤
天蠍座 ♏
工作：加班完成任務
感情：建立情感基礎
財運：經營個人投資
幸運色：鮮橘色
貴人：金牛
小人：處女
雙魚座 ♓
工作：重視未來發展
感情：顛覆眾人眼光
財運：注意出場時機
幸運色：純白色
貴人：天秤
小人：魔羯
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：注意合約內容
感情：把對方放掌心
財運：坐擁可觀財富
幸運色：茶綠色
貴人：魔羯
小人：射手
獅子座 ♌
工作：找到熱愛工作
感情：舉行家庭會議
財運：保守謹慎投資
幸運色：水藍色
貴人：巨蟹
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：重視公平原則
感情：專心善待情人
財運：發揮財經專長
幸運色：可可色
貴人：天蠍
小人：金牛
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
