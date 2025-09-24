泰國音樂成台灣新勢力！Live House老闆變推手　浮現祭創辦人曝「疫情是關鍵」

記者蕭采薇／台北報導

在日、韓、歐美勢力之外，泰娛也成為一股不可忽視的軟實力。除了BL、GL作品外，泰國的流行樂、獨立音樂，其實在世界樂壇也相當出名。致力於引進泰圈音樂人來台演出的「浮現祭創辦人」老諾，接受《ETtoday星光雲》訪問時坦言，泰娛在台灣崛起，竟意外是拜新冠肺炎疫情所賜。

▲「THACCA」泰國音樂產業協會代表Mr.Pongnarin Ulice、「浮現祭」創辦人老諾。（圖／記者蕭采薇攝）



老諾從在台中經營LIVE HOUSE開始，不少早期台灣的獨立樂團，都曾到他店裡演出。後來他開始引進日韓獨立音樂人來台演出，但做著做著，也開始發現了侷限。這時，他意外發現，台灣有不少人其實很喜歡泰國音樂，因緣際會下，他決定闖蕩這片還沒有太多人開發的藍海。

「疫情絕對是一個關鍵」新冠肺炎肆虐期間，民眾關在家沒事可做，漸漸養出了新興趣。當時也正是泰國BL劇崛起之時，不少人因而入了泰坑，也開始對泰國音樂有興趣。也隨著解封，大家開始報復性看演唱會，過去被視為「小眾」的泰樂，竟有了不錯的票房。老諾說：「尤其是HYBS，那次浮現祭真的把我們嚇一跳。」

▲紙鳶 Seizer表演照片。（圖／浮現音樂提供）

泰國也看準這一點，想效法日韓將JPOP、KPOP成為國家軟實力，積極開發海外市場。像是日前泰國商務部國際貿易促進局（DITP）與台灣文策院（TAICCA）攜手合作，17日在Zepp New Taipei舉辦 「GAN BEI乾杯－泰國音樂產業媒合會」。本次活動以推廣泰國音樂人及音樂廠牌為目的，致力拓展海外市場，建立台泰產業合作網絡，展現泰國音樂軟實力。

▲UNTRYMAEW（危險貓）表演照片。（圖／浮現音樂提供）



泰國文化勢力近年持續加速進步，不論是電影電視等戲劇上的長足發展或是各方各種的音樂面向都十分活潑多元，本次來台活動也促成台泰間音樂產業的刺激，創作能量持續共振。

「DITP局長」塔威拉差帕克迪，為活動開幕致詞時表示：「音樂是無需翻譯的國際語言，能跨越文化連結人心，泰國音樂不僅是藝術，也是能創造實際商機的軟實力；而DITP 不只是主辦單位，更是開拓國際合作平台的重要夥伴。」

▲STGZ表演照片。（圖／浮現音樂提供）

泰國是東南亞最大、亞洲前五的音樂產業，而台灣市場也正高速成長，本次台泰雙方皆有多間音樂產業公司參與，並進行熱烈的商務媒合與洽談。泰台跨國文化火花迸發，讓全世界都深刻感受台泰兩地獨有的文化浪漫與魅力。

晚會上，更邀請到以現代手法表現泰國文化的STGZ、能量滿點的UNTRYMAEW、帶領泰國邁向國際舞台的新生代樂團H3F，以及文策院協力邀請的台灣樂團紙鳶，觀眾人數亦超乎預期，獲得台灣樂迷熱烈支持。

▲H 3 F表演照片。（圖／浮現音樂提供）

其中現場參與的歪的音樂&氪米厘娛樂廠牌共同創辦人瓦力表示，這次認識到很多很泰國音樂產業人士，也與泰國華納唱片交流到他們的Volume livehouse 計劃，期許未來能夠服務泰國音樂人，促成台灣與泰國的音樂新秀有更多舞台與被雙方市場聽到的機會。

老諾也表示：「看見有將近90家台灣音樂產業界的單位前來參與！很感動大家對於接軌國際如此積極，相信未來國際間音樂共創與交流絕對會是可以加深壯大音樂產業的能量，值得觀察與期待。」