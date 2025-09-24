ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
宋承憲痛失77歲母親淚喊
花蓮捐款管道一次看
現場直擊／許光漢轟動越南！
曾被嘲笑像哆啦A夢小夫！丁禹兮甩「古裝醜男」帥氣變換人貓探案

記者黃庠棻／台北報導

由丁禹兮飾演男主角李餅的古裝探案劇《大理寺少卿遊》，魏哲鳴特別出演邱慶之。劇中兩人久別重逢，卻從摯友走向對立，每一次重逢都隱藏著難以言說的情感暗流。

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演。（圖／龍華戲劇台提供）

魏哲鳴僅憑眼神便勾勒出邱慶之的複雜心境，初見時滿是驚喜與懷念；對峙時矛盾叢生，卻仍忍不住流露關切；臨終前則是深情與不捨交織。而邱慶之最終死於李餅懷中，成為全劇最令人「意難平」的橋段，讓觀眾直呼心碎。

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

導演透露，邱慶之原型在動漫中人氣極高，因此特別尋找兼具演技、顏值的演員，而魏哲鳴不僅完美契合，更將角色詮釋成「白月光成為硃砂痣」的經典意象。臨終之際，邱慶之仍掛念李餅曾說過的「不再是朋友」，令結局更添遺憾與震撼，也引發觀眾對續集的熱切期待。更有觀眾打趣「魏哲鳴才是男主，丁禹兮是女主吧！竹馬CP超好嗑。」、「愛情劇都沒這麼甜！」

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴（前）的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

隨著近年探案題材持續走紅，《大理寺少卿遊》以奇幻設定脫穎而出。劇情講述大理寺卿之子李餅家門遭滅、本人遇刺後下落不明，三年後竟以白貓之姿重返神都。命運牽引下，他與陳拾（周奇飾）、王七（馮滿飾）、阿里巴巴（娃爾飾）、崔倍（丁嘉文飾）、孫豹（張奕聰飾）組成「明鏡堂小分隊」，偵破一連串懸案，同時被捲入神都的權力鬥爭。

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

與傳統古裝探案劇不同，本劇加入濃厚的奇幻元素，李餅有變換成貓型態的能力，利用貓的敏捷、夜視和嗅覺能力破案，這種「人貓變化」設定既可愛又充滿危險性，不僅豐富了角色層次，也大幅增強劇情的緊張感與戲劇張力。

因《傳聞中的陳芊芊》一炮而紅的丁禹兮，曾因長相被嘲笑像哆啦A夢裡的小夫，而有「古裝醜男」名號，他在《大理寺少卿遊》中的古裝造型則令人驚艷，深色官服搭配束髮，清晰的下頜線展現出清爽少年感，又兼具大理寺少卿的沉穩氣質。

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

為了準確詮釋角色，丁禹兮甚至養了三隻貓，仔細觀察牠們的習性，透過細微動作，如歪頭、伸懶腰、甚至留長指甲，將貓的姿態融入表演，角色塑造得真實且獨特。在動作戲上，丁禹兮還提前一個月接受武打訓練，每天練到肌肉抽筋，打戲呈現行雲流水，獲得觀眾一致好評。

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

在《國色芳華》中因飾演「前夫劉暢」讓觀眾氣得牙癢癢的魏哲鳴，此次在《大理寺少卿遊》中化身重情重義的將軍邱慶之，呈現完全不同的角色魅力。邱慶之外冷內熱，肩負家國使命，表面上與大理寺立場對立，實則暗中守護摯友李餅（丁禹兮飾）。

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

▲《大理寺少卿遊》魏哲鳴。（圖／龍華戲劇台提供）

魏哲鳴表示，劇中台詞不多，最大的挑戰是靠微表情傳遞角色情感，他特別設計低頭垂眸、指尖微顫等細節，避免變成「面癱」。其中「拔牙射箭名場面」更掀起網友模仿熱潮。為符合武將形象，他提前接受高強度武術訓練，所有射箭鏡頭皆為實拍。

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

《大理寺少卿遊》並非單純的探案劇，而是一部帶有奇幻色彩的少年群像成長故事。隨著一樁樁案件展開，劇情逐步揭示每個角色背後的故事與秘密。明鏡小分隊中的成員各具特色，有人是主心骨，有人真誠善良、有人話癆逗趣、有人總是倒楣不已，也有人凡事要算命，甚至還有努力想融入的外國人，他們像極了我們身邊的朋友與同事，讓觀眾更容易共情。

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

▲《大理寺少卿遊》由丁禹兮主演，與魏哲鳴的對手戲引起觀眾熱議。（圖／龍華戲劇台提供）

案件作為線索，承載的不只是懸疑推理，更是人與人之間的情感牽絆、與自我的和解，乃至對世界的重新理解。透過這些少年在危機中彼此守護、攜手成長，劇集不僅帶來懸念與笑聲，展現了一段充滿友情、責任感與成長的熱血旅程。懸疑破案輕喜劇《大理寺少卿遊》將於9/29起，平日晚間六點，在龍華戲劇台MOD352全台首播。

1小時前63

凱莉和好呱吉了！「痛哭擁抱」畫面曝光　她還原親口道歉過程

2小時前105

一起幫幫花蓮！　五月天出手捐500萬賑災...劉若英加碼100萬送暖

2小時前50

國光女神斷開4年婚淨身出戶　「市場擺攤賣童裝」付龍鳳胎撫養費

3小時前42

呂文婉公開學生時期嫩照！　自爆童年「遭同學老師排擠」極度自卑

3小時前30

《高山遊民》走進臺灣百岳飽覽絕美大景　遇見「噗攏共」的生命故事

3小時前30

葉全真《陌路兄弟》霸氣端高粱！　鳳小岳遭前輩女神氣場震懾

4小時前30

《碰碰狐和貝貝彬》推派對特別場　蓓蓓姐姐帶唱神曲《Baby Shark》

4小時前131

女星聲援于朦朧「突遭花盆砸中」　消失2天報平安：這結果我不服

4小時前60

現場直擊／女粉穿白紗喊老公！許光漢越南5場見面會秒殺　偷學袁澧林：想做美甲

4小時前145

現場直擊／許光漢轟動越南！200家媒體搶採訪　「空前盛況」竟導致跳電5分鐘

