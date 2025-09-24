曾被嘲笑像哆啦A夢小夫！丁禹兮甩「古裝醜男」帥氣變換人貓探案

記者黃庠棻／台北報導

由丁禹兮飾演男主角李餅的古裝探案劇《大理寺少卿遊》，魏哲鳴特別出演邱慶之。劇中兩人久別重逢，卻從摯友走向對立，每一次重逢都隱藏著難以言說的情感暗流。

魏哲鳴僅憑眼神便勾勒出邱慶之的複雜心境，初見時滿是驚喜與懷念；對峙時矛盾叢生，卻仍忍不住流露關切；臨終前則是深情與不捨交織。而邱慶之最終死於李餅懷中，成為全劇最令人「意難平」的橋段，讓觀眾直呼心碎。

導演透露，邱慶之原型在動漫中人氣極高，因此特別尋找兼具演技、顏值的演員，而魏哲鳴不僅完美契合，更將角色詮釋成「白月光成為硃砂痣」的經典意象。臨終之際，邱慶之仍掛念李餅曾說過的「不再是朋友」，令結局更添遺憾與震撼，也引發觀眾對續集的熱切期待。更有觀眾打趣「魏哲鳴才是男主，丁禹兮是女主吧！竹馬CP超好嗑。」、「愛情劇都沒這麼甜！」

隨著近年探案題材持續走紅，《大理寺少卿遊》以奇幻設定脫穎而出。劇情講述大理寺卿之子李餅家門遭滅、本人遇刺後下落不明，三年後竟以白貓之姿重返神都。命運牽引下，他與陳拾（周奇飾）、王七（馮滿飾）、阿里巴巴（娃爾飾）、崔倍（丁嘉文飾）、孫豹（張奕聰飾）組成「明鏡堂小分隊」，偵破一連串懸案，同時被捲入神都的權力鬥爭。

與傳統古裝探案劇不同，本劇加入濃厚的奇幻元素，李餅有變換成貓型態的能力，利用貓的敏捷、夜視和嗅覺能力破案，這種「人貓變化」設定既可愛又充滿危險性，不僅豐富了角色層次，也大幅增強劇情的緊張感與戲劇張力。

因《傳聞中的陳芊芊》一炮而紅的丁禹兮，曾因長相被嘲笑像哆啦A夢裡的小夫，而有「古裝醜男」名號，他在《大理寺少卿遊》中的古裝造型則令人驚艷，深色官服搭配束髮，清晰的下頜線展現出清爽少年感，又兼具大理寺少卿的沉穩氣質。

為了準確詮釋角色，丁禹兮甚至養了三隻貓，仔細觀察牠們的習性，透過細微動作，如歪頭、伸懶腰、甚至留長指甲，將貓的姿態融入表演，角色塑造得真實且獨特。在動作戲上，丁禹兮還提前一個月接受武打訓練，每天練到肌肉抽筋，打戲呈現行雲流水，獲得觀眾一致好評。

在《國色芳華》中因飾演「前夫劉暢」讓觀眾氣得牙癢癢的魏哲鳴，此次在《大理寺少卿遊》中化身重情重義的將軍邱慶之，呈現完全不同的角色魅力。邱慶之外冷內熱，肩負家國使命，表面上與大理寺立場對立，實則暗中守護摯友李餅（丁禹兮飾）。

魏哲鳴表示，劇中台詞不多，最大的挑戰是靠微表情傳遞角色情感，他特別設計低頭垂眸、指尖微顫等細節，避免變成「面癱」。其中「拔牙射箭名場面」更掀起網友模仿熱潮。為符合武將形象，他提前接受高強度武術訓練，所有射箭鏡頭皆為實拍。

《大理寺少卿遊》並非單純的探案劇，而是一部帶有奇幻色彩的少年群像成長故事。隨著一樁樁案件展開，劇情逐步揭示每個角色背後的故事與秘密。明鏡小分隊中的成員各具特色，有人是主心骨，有人真誠善良、有人話癆逗趣、有人總是倒楣不已，也有人凡事要算命，甚至還有努力想融入的外國人，他們像極了我們身邊的朋友與同事，讓觀眾更容易共情。

案件作為線索，承載的不只是懸疑推理，更是人與人之間的情感牽絆、與自我的和解，乃至對世界的重新理解。透過這些少年在危機中彼此守護、攜手成長，劇集不僅帶來懸念與笑聲，展現了一段充滿友情、責任感與成長的熱血旅程。懸疑破案輕喜劇《大理寺少卿遊》將於9/29起，平日晚間六點，在龍華戲劇台MOD352全台首播。