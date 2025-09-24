尹善宇金佳恩秘戀10年結婚！　為老公準備驚喜花路「超萌求婚曝光」

記者張筱涵／綜合報導

南韓演員尹善宇與金佳恩秘戀10年，7月1日宣布將步入禮堂，且時常透過女方YouTube分享生活點滴，女方更分享了求婚畫面，而他們的婚禮被傳將於10月26日舉行，這段從戲劇中開始、低調守護10年的愛情終於修成正果。

▲尹善宇和金佳恩秘戀10年結婚。（圖／翻攝自Instagram／ggani8918）



低調交往10年 終於攜手邁入婚姻

尹善宇與金佳恩的經紀公司在7月1日正式發布聲明，表示婚禮將於10月舉行，僅邀請雙方家庭與至親好友，以非公開形式進行。聲明中，尹善宇的所屬公司935 Entertainment表示：「尹善宇將與長期交往的金佳恩在10月結為連理，請給予兩人溫暖的祝福。」金佳恩的經紀公司Prain TPC也補充：「希望大家為即將攜手迎接新生活的兩人送上祝福。」

尹善宇承諾：「我們會成為彼此最堅強的依靠，互相尊重與珍惜，共度珍貴的每一天。」金佳恩則甜蜜回應：「就像現在一樣，永遠做彼此的後盾，幸福美滿地生活下去。」

▲金佳恩日前和好友們一同過婚前派對。（圖／翻攝自Instagram／ggani8918）



戲劇結緣 戲裡情侶戲外成真

尹善宇與金佳恩首次合作是在2015年戲劇《一片丹心蒲公英》，在劇中飾演情侶，2017年又於《重逢的世界》以兄妹身分重逢。戲劇合作讓兩人逐漸熟悉，並展開長達10年的秘密戀愛，如今攜手邁向婚姻，完成了「戲裡情侶、戲外成真」的浪漫故事。

婚期曝光 新娘親自準備驚喜求婚

韓媒9月18日報導尹善宇與金佳恩將於10月26日舉辦婚禮，但經紀公司僅回應「婚禮為非公開形式，難以確認細節」，隔日，金佳恩則在YouTube頻道上傳驚喜求婚影片。

影片中，金佳恩為慶祝尹善宇生日，準備了蛋糕與氣球，蛋糕上寫著「Will you marry me?」。雖然布置稍顯簡單，她笑稱「這是簡陋的求婚，但靠蛋糕取勝」。最終，尹善宇踏著她點亮的「花路」走進家門，滿臉感動地說：「好漂亮啊，這是妳準備的嗎？辛苦了。」並給予溫暖擁抱，畫面浪漫動人。

▲金佳恩在尹善宇生日準備了求婚。（圖／翻攝自YouTube／김가은 KIMGAEUN）



演藝經歷受肯定

尹善宇2003年以《環境戰士Zenta Force》出道，曾在《我唯一的守護者》、《不可殺：永生之靈》、《前輩，那支口紅不要塗》等作品中展現穩健演技。金佳恩代表作品包括《戀愛的發現》、《聽見你的聲音》、《梨泰院Class》、《今生是第一次》，細膩的情感演技廣受好評。

分享婚禮準備與生活

婚訊公開後，兩人透過金佳恩的YouTube頻道與粉絲分享籌備過程，以及如同新婚般的甜蜜日常，讓外界見證他們的幸福點滴。