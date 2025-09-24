獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

記者蕭采薇／胡志明市報導

這不是韓星來台的盛況！「亞洲男神」許光漢退伍後，馬不停蹄為電影《他年她日》展開宣傳，繼在釜山影展首映後，許光漢在24日深夜抵達越南胡志明市，儘管已經是凌晨1點鐘，但從機場內就有旅客、機組人員、地勤拿著手機追星，而步出機場後，外頭更是湧入千名以上粉絲，見到男神瞬間爆發出驚人尖叫聲，連許光漢都露出不可思議的表情。

▲許光漢為電影《他年她日》，馬不停蹄的展開全亞洲宣傳。（圖／記者黃克翔攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

許光漢憑藉《想見你》不只走紅日韓，就連在東南亞，也累積一票死忠粉絲，尤其是越南。當地粉絲向《ETtoday星光雲》透露：「光漢在越南真的很紅，之前他的作品在這裡都很受歡迎，這是他第一次來越南，粉絲都很期待要見到他。」而上次在當地有如此盛況的華人明星，已經是27年前的《還珠格格》。

▲獨家直擊！許光漢深夜抵達越南胡志明市，仍聚集上千名粉絲到場接機。（圖／記者蕭采薇攝）

許光漢第一次來到越南，也驚訝於自己在當地的人氣。光是在關內見到已經有不少粉絲，甚至空姐、地勤等待，他向《ETtoday星光雲》坦言：「真的沒有想到。」

▲許光漢為電影《他年她日》赴越南宣傳。（圖／記者蕭采薇攝）

而還沒步出機場，就先聽到震耳欲聾的尖叫聲，接著便是超過千人列隊歡迎，讓許光漢一度轉頭看工作人員，瞪大眼睛露出驚訝神情，似乎不敢相信，這些半夜還待在機場的粉絲，全是為自己而來。

▲獨家直擊！國際巨星規格，許光漢吸引上千名粉絲到場接機，現場爆出陣陣尖叫聲。（圖／記者蕭采薇攝）

許光漢此趟為電影《他年她日》來到越南宣傳，將在當地舉辦超過五場影人見面會，而最大一個場地甚至是可以同時容納500人的超大型影廳，據悉門票也是一開賣就搶購一空，可見其超高人氣。許光漢將和《他年她日》女主角袁澧林，在24日下午正式合體，隔日一行人則將飛往新加坡，繼續全亞洲走透透宣傳，並於29日回到台北舉辦首映會。

▲許光漢深夜抵達越南胡志明市，從關內就有粉絲和機組人員，拿著手機追星。（圖／記者蕭采薇攝）



▲許光漢日前出席釜山影展，合體玉澤演。（圖／甲上娛樂提供）