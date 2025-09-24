郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

▲郭書瑤（左）出席加入混血兒娛樂首次活動時，看到春風（右）忍不住撒嬌。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

郭書瑤今年突然與玖壹壹的春風成為同門，多年好友的曖昧也升級，最近有爆料他們在社群網站高調親暱互動，放閃根本是放真的，其他包括日本出遊、台中置產、提告社區、轉型成為宮廟風格，甚至改變擇偶對象外型條件等，都是愛的證據，尤其某次一對一私下約會發現跟拍，還趕快動員朋友掩護，營造成多人聚會的假象，總之隨時等待兩人官宣。

回顧7月底時，郭書瑤參加台中「台秋祭」時，曾分享一段影片，僅穿細肩帶小可愛，搭配牛仔褲登台展現熱力；上台前她表示，這是簽進跟春風同公司後首次的活動演出，春風也全程在一旁盯場。當下郭書瑤挺著巨乳嬌聲問春風：「我今天穿這樣還可以嗎？」春風還自然地牽起她的小手繞一圈，搞笑搖頭。

▲春風（右）牽起郭書瑤（左）小手打量她的火辣造型。（翻攝自郭書瑤IG）

雖然看似打槍，不過兩人牽手的動作似乎十分熟悉。郭書瑤還問：「我可以當廟會女王嗎？」春風則回：「那妳會賺很多錢喔！」一旁助理補充：「她賺的錢也是給你啊！你是老闆。」春風馬上反駁：「我又沒有賺很多！」郭書瑤順勢接話：「真的沒有被抽很多。」同時強調自己「帶資進組」。兩人一搭一唱十分有默契。郭書瑤自己唱完，還留在現場當春風的「最辣加油團」，在台下跟著扭動嗨爆。





