郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

▲去年郭書瑤（左）曬合照，祝福春風（右）生日快樂，並透露男方約定在結婚時要代替她爸爸牽她入場。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

今年初，郭書瑤出席「大台中不動產開發公會」春酒，演出後她表達想要置產台中的高度意願，當時就坦言正是因為跟春風交情很好，所以才在對方的大力推薦下，產生興趣想要在當地買房。加上兩人不僅是多年的朋友，還常一起出遊，而且大多選在日本，常在社群公開展現交情。

其實過去兩人出國頗為低調，但這一年似乎不藏了，滑雪時也雙雙現身朋友的YouTube影片中，雖沒有親密互動，但兩人自然的互動表現，在在顯示再熟悉彼此不過，而且在一群新朋友的面前，也顯得相當自然。準備出國前，春風還因為沒有信用卡，郭書瑤就大方先幫他刷了一百多萬元。

▲郭書瑤（右二）和春風（左一）與朋友在日本聚餐，彼此互動頗為自然。

▲郭書瑤今年農曆年間到日本旅行，同行和掌鏡者都是春風。（圖／翻攝自郭書瑤IG）

▲春風自己也忍不住自拍，刻意不同框露餡。（圖／翻攝自春風IG）

原來，自嘲生活白痴的春風，都是郭書瑤一手包辦訂機票、飯店和車，不僅如此，郭書瑤甚至還把自己的卡，直接給春風在出國時刷。圈內人士認為，由於春風的母親44歲就過世，當時他才20多歲，也因此偏向喜歡能照顧他的異性類型。



