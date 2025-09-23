到首爾玩「地陪是舒華」　方志友揭私下關係…小二兒被她電到嬌羞

記者黃庠棻／台北報導

女星方志友與楊銘威婚後育有一對兒女，儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴，日前她與好友到首爾旅遊，沒想到找了超人氣女團i-dle的台灣成員舒華當地陪，引發大批網友熱議。今（23）日她出席活動也分享了整個出遊的過程。

▲方志友擔任保健品牌代言人。（圖／品牌提供）

方志友今（23）日出席活動，擔任保健品牌的代言人，穿著一襲白色洋裝亮麗現身，被發現狀態變得比以前更加消瘦，她也透露前陣子連續去了韓國、澳洲，透過吃吃喝喝來放鬆心情，回台灣之後立刻投入健身，所以整個人的線條確實越來越緊實。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲方志友擔任保健品牌代言人。（圖／品牌提供）

談到韓國行，方志友表示自己透過陶晶瑩認識舒華，後來對方只要回台灣就會聚會，這次她要出發前有先詢問對方是否有空，本來預計要在9月初出發，雙方沒有機會見到面，沒想到後來行程發生變化，兩人也有了在首爾見面的機會。

▲方志友到韓國與舒華見面。（圖／翻攝自Instagram／方志友）

對此，方志友表示舒華是個盡責的地陪，帶著一群人去吃吃喝喝，享受韓牛、到酒吧小酌，甚至帶著大家到韓國有名的美妝店逛街，至於舒華有沒有在路上被粉絲認出，她則表示首爾街上的路人都「非常peace」，沒有任何人上前打擾。

▲方志友日前到韓國旅遊。（圖／翻攝自Instagram／方志友）

此外，方志友還分享先前帶著兩個小孩出門跟舒華聚餐，目前就讀國小五年級的Mia因為看到好友的白皙皮膚，近期越來越愛美，有次出門忘了擦防曬還生氣；目前就讀國小二年級的兒子，則被笑說是「舒華私生飯」，在聚會前會在餐廳前雀躍等待，甚至在餐桌上與舒華對到眼還嬌羞微笑，讓當媽的她相當傻眼。