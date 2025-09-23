舒淇首度執導《女孩》淚灑釜山影展　《左撇子女孩》釜山首映10分鐘完售

記者蕭采薇／台北報導

導演舒淇帶著她首度自編自導的作品《女孩》，與團隊繼威尼斯影展、多倫多影展後登上釜山影展舞台，再度引起廣大觀眾的熱烈迴響。在映後座談中，有觀眾提問片中運用畫面交錯與重疊的用意，舒淇坦言這正是她的精心安排：「人在迷惘時常會被往事片段擊中，這些片段既是提醒，也是提升。我希望透過影像語言，讓觀眾感受到角色內心的碎片化記憶與成長掙扎。」

▲（左起）《女孩》導演舒淇、9m88、監製葉如芬出席釜山影展記者會。（圖／甲上提供）

談及是否曾考慮親自演出？舒淇透露：「在構想劇本初期，原本打算自編自導自演『女人』這角色，需要兼具女孩特質，又要呈現生育後不被社會框架束縛的性格，但歷經10年構想，我已錯過了那個狀態，所以一直在苦尋合適人選。」直到某次因緣繼會，她看見9m88的演出瞬間，便深深確信：「她就是我心目中的女主角！」

9m88在《女孩》中挑戰與歌壇形象截然不同的角色，以自然真誠的演技驚豔觀眾，舒淇更大讚她「將角色的靈魂演活」，為全片注入穿透人心的力量。舒淇回憶，她在拍攝9m88的第一場戲、一場平凡整理家務的長鏡頭戲，她坐在螢幕前，看著9m88默默完成家務後肩膀落下的背影，舒淇忍不住淚崩：「在那一刻我突然完全理解了我的母親。身負家庭重任，女人的韌性是如此堅強，而我也在那個瞬間，和自己的母親和解了。」

▲舒淇在構想劇本初期，原打算自導自演「女人」的角色。（圖／甲上提供）

監製葉如芬表示，舒淇首度執導《女孩》雖肩負龐大壓力，但展現了對表演的敏銳直覺與強烈視覺風格，她謙遜表示：「舒淇把30年的表演經驗帶到導演位置上，在角色心理的細膩把握與敘事視角上展現驚人天賦，我只是盡可能地幫助她完成理想中的畫面。」

《女孩》在釜山影展亞洲首映後，外媒紛紛盛讚「細膩且深情的成長之作，成功捕捉女性的堅韌」，韓國媒體也形容舒淇的導演手法「溫柔卻有力，情感真摯不矯飾」。隨著釜山影展的成功亮相，全台觀眾將於10月31日率先全亞洲欣賞到《女孩》，導演舒淇誠摯邀請觀眾走進戲院，一同踏上與自己和家庭和解的旅程。

▲導演舒淇帶著她首度自編自導的作品《女孩》，登上釜山影展舞台。（圖／甲上提供）

舒淇自編自導的首部劇情長片《女孩》，劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻 飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。

然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》由華文創股份有限公司製作，將於10月31日在台搶先全亞洲上映。

▲《左撇子女孩》主創團隊影委會總監饒紫娟（左起）、鄒時擎導演、葉子綺、馬士媛、西恩・貝克及黃鐙輝出席釜山影展。（圖／光年映畫提供）

此外，台灣導演鄒時擎的出道作品《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）持續在國際影展獲得佳績，不僅是今年坎城影展唯一台灣代表，更入選釜山影展主競賽單元，22日中午在當地首映，開賣十分鐘搶票一空。該片更是由奧斯卡金獎導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇與剪輯，以好萊塢獨立製片規格跨國合製，聯合法國、美國、台灣與英國團隊打造。