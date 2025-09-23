ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

洪詩二寶「首次露正臉」！
晚上睡不著？「４個好眠提醒」
小茉莉「大巨蛋飲酒喧嘩」道歉了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

郭書瑤 春風 陳瑀希 小茉莉 于朦朧 任嬌 陳漢典 LuLu

舒淇首度執導《女孩》淚灑釜山影展　《左撇子女孩》釜山首映10分鐘完售

記者蕭采薇／台北報導

導演舒淇帶著她首度自編自導的作品《女孩》，與團隊繼威尼斯影展、多倫多影展後登上釜山影展舞台，再度引起廣大觀眾的熱烈迴響。在映後座談中，有觀眾提問片中運用畫面交錯與重疊的用意，舒淇坦言這正是她的精心安排：「人在迷惘時常會被往事片段擊中，這些片段既是提醒，也是提升。我希望透過影像語言，讓觀眾感受到角色內心的碎片化記憶與成長掙扎。」

▲導演舒淇帶著她首度自編自導的作品《女孩》，登上釜山影展舞台。（圖／甲上提供）

▲（左起）《女孩》導演舒淇、9m88、監製葉如芬出席釜山影展記者會。（圖／甲上提供）

談及是否曾考慮親自演出？舒淇透露：「在構想劇本初期，原本打算自編自導自演『女人』這角色，需要兼具女孩特質，又要呈現生育後不被社會框架束縛的性格，但歷經10年構想，我已錯過了那個狀態，所以一直在苦尋合適人選。」直到某次因緣繼會，她看見9m88的演出瞬間，便深深確信：「她就是我心目中的女主角！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

9m88在《女孩》中挑戰與歌壇形象截然不同的角色，以自然真誠的演技驚豔觀眾，舒淇更大讚她「將角色的靈魂演活」，為全片注入穿透人心的力量。舒淇回憶，她在拍攝9m88的第一場戲、一場平凡整理家務的長鏡頭戲，她坐在螢幕前，看著9m88默默完成家務後肩膀落下的背影，舒淇忍不住淚崩：「在那一刻我突然完全理解了我的母親。身負家庭重任，女人的韌性是如此堅強，而我也在那個瞬間，和自己的母親和解了。」

▲導演舒淇帶著她首度自編自導的作品《女孩》，登上釜山影展舞台。（圖／甲上提供）

▲舒淇在構想劇本初期，原打算自導自演「女人」的角色。（圖／甲上提供）

監製葉如芬表示，舒淇首度執導《女孩》雖肩負龐大壓力，但展現了對表演的敏銳直覺與強烈視覺風格，她謙遜表示：「舒淇把30年的表演經驗帶到導演位置上，在角色心理的細膩把握與敘事視角上展現驚人天賦，我只是盡可能地幫助她完成理想中的畫面。」

《女孩》在釜山影展亞洲首映後，外媒紛紛盛讚「細膩且深情的成長之作，成功捕捉女性的堅韌」，韓國媒體也形容舒淇的導演手法「溫柔卻有力，情感真摯不矯飾」。隨著釜山影展的成功亮相，全台觀眾將於10月31日率先全亞洲欣賞到《女孩》，導演舒淇誠摯邀請觀眾走進戲院，一同踏上與自己和家庭和解的旅程。

▲導演舒淇帶著她首度自編自導的作品《女孩》，登上釜山影展舞台。（圖／甲上提供）

▲導演舒淇帶著她首度自編自導的作品《女孩》，登上釜山影展舞台。（圖／甲上提供）

舒淇自編自導的首部劇情長片《女孩》，劇情描述1988年基隆港在時代進化下煙塵蔽日，女孩林小麗（白小櫻 飾）在迷惘中長大，渴望逃離黑暗。直到遇見無懼眼光、自在生活的李莉莉（林品彤 飾），她才第一次看見世界的色彩。

然而，這份嚮往卻觸動了母親阿娟（9m88 飾）的過往創傷：當年，她也曾憧憬未來，卻被現實困住。女孩與女人，在交錯的命運中互相映照，像一面鏡子照出彼此的傷痛卻無能為力。《女孩》由華文創股份有限公司製作，將於10月31日在台搶先全亞洲上映。

▲《左撇子女孩》主創團隊影委會總監饒紫娟（左起）、鄒時擎導演、葉子綺、馬士媛、西恩・貝克及黃鐙輝出席釜山影展。（圖／光年映畫提供）

▲《左撇子女孩》主創團隊影委會總監饒紫娟（左起）、鄒時擎導演、葉子綺、馬士媛、西恩・貝克及黃鐙輝出席釜山影展。（圖／光年映畫提供）

此外，台灣導演鄒時擎的出道作品《左撇子女孩》（Left-Handed Girl）持續在國際影展獲得佳績，不僅是今年坎城影展唯一台灣代表，更入選釜山影展主競賽單元，22日中午在當地首映，開賣十分鐘搶票一空。該片更是由奧斯卡金獎導演西恩貝克（Sean Baker）共同編劇與剪輯，以好萊塢獨立製片規格跨國合製，聯合法國、美國、台灣與英國團隊打造。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

舒淇導演女孩釜山影展9m88左撇子女孩

推薦閱讀

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

3小時前

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

3小時前

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

4小時前

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

2小時前

于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪　涉案男星近況曝

于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪　涉案男星近況曝

18小時前

小茉莉神隱2天道歉了！　「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征：行為確實不當

小茉莉神隱2天道歉了！　「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征：行為確實不當

14小時前

《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

《大熱門》CP成真最大功臣是她！　陳漢典「被催眠」發現最愛是Lulu

22小時前

「從交往到結婚都是陳漢典主動」　把Lulu當公主寵！嫁他超放心

「從交往到結婚都是陳漢典主動」　把Lulu當公主寵！嫁他超放心

21小時前

威廉逃兵主持棒遭拔！　許效舜嘆可惜「送祝福」：他是人才

威廉逃兵主持棒遭拔！　許效舜嘆可惜「送祝福」：他是人才

14小時前

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

10小時前

歐陽娜娜官宣了！　微博8字宣布好消息「有很特別的意義」

歐陽娜娜官宣了！　微博8字宣布好消息「有很特別的意義」

16小時前

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

2小時前

熱門影音

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD

粉絲把iPhone 17丟上台 周興哲：他一定很有錢XD
周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD

周杰倫遇粉絲破音 嚇到綜藝摔XDD
被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels

被天王「點名合唱＋簽名」周杰倫小歌迷狂掉淚！#星光雲reels
向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了

向太也不敢提于朦朧！　被求幫發聲：這個講不了
男粉為了周杰倫「丟下老婆」　他傻眼：算什麼男人XD

男粉為了周杰倫「丟下老婆」　他傻眼：算什麼男人XD
昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有

昆凌曝周杰倫「直男發言」　遭爆有了第四胎：目前是沒有
李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD

李秉憲上老婆YT被全程打碼　驚曝：夫妻關係破爛不堪XD
盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」

盧學叡一年半沒收入　「戶頭剩237塊」
陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！
利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT

利特開球超完美進好球袋　神童狂叫始源OUT
陳漢典閃婚Lulu喊她老～同事　吳宗憲難以置信.小S以為在騙

陳漢典閃婚Lulu喊她老～同事　吳宗憲難以置信.小S以為在騙
台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban

台灣人狂刷「文哲.國昌哥哥」　大陸抖音「上車舞」玩到被Ban
隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

隋棠住豪宅遭爆欠11萬管理費　反控管委會「3年漏水不幫修」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

金鍾國婚禮進場「邊走邊管秩序」　車太鉉公開女方長相「大眼+端莊」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

昆凌曝老公「直男發言」：他有極大自信　周杰倫新專輯進度「取決女兒干擾程度」

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

于朦朧墜樓亡6疑點！飯局名單瘋傳　陳曉東開第一槍：坦蕩蕩很難？

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

連晨翔將陪劉品言進產房　幫女兒取小名慘遭她白眼

藍心湄挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪　《女大》小編「翻舊帳」挨轟..緩頰：這有什麼錯

藍心湄挺江祖平「心一樣痛」譴責犯罪　《女大》小編「翻舊帳」挨轟..緩頰：這有什麼錯

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

隋棠大直豪宅又成戰場　不繳11萬管理費！　怒槓管委會擺爛

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

寶「寶」聲調是輕聲..難倒外國人！ YTR酷砸500萬打造《中文怪物》規模超狂

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳漢典閃婚Lulu首露面喊她「老～同事」　甜喊：找到這麼好的人...曝求婚細節

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

陳凱倫解定存「違背母親叮囑」哽咽　兒子陳銳穩交張景嵐2年：還沒見過

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

前夫是邱復生！76歲洪小喬神隱N年現身　曝驚人過往「富商月付400萬求包養」

李多慧讚季芹「貼心又漂亮」　脫口「想看到鬼」嚇壞大家

李多慧讚季芹「貼心又漂亮」　脫口「想看到鬼」嚇壞大家

看更多

花蓮堰塞湖壩頂溢流！泥流狂瀉淹進市區　車輛漂浮如海嘯

即時新聞

剛剛
剛剛
42分鐘前0

宋伊人遭指「于朦朧殺人兇手」！反擊5造謠：污言穢語壓得我喘不過氣

2小時前2

《我家的事》曾敬驊「國中照」被挖出！戴粗框眼鏡青澀模樣　網讚從小帥到大

2小時前1

9月24日星座運勢／天蠍座強大資源湧現　處女放下舊制度拚業績

2小時前3

演唱會觀眾等嘸人喊退票！　信沉默2天首吐原因

2小時前43

獨家直擊／迎接許光漢！凌晨1點千名越南粉擠爆機場　連空姐都追星：27年來盛況

2小時前88

丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝　超狂家世「根本不缺錢」

3小時前1533

郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡！露肩嬌問：穿這樣可以嗎…曖昧升級

3小時前1717

郭書瑤為春風動念台中置產！出國煲愛「先刷百萬」機票飯店全包辦

4小時前1218

郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾「乾哥」逛街…遇偷拍秒躲大樓急撂人

10小時前122

蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴　「23年來從未忘」愛妻力挺

讀者迴響

熱門新聞

  1. 郭書瑤為春風動念台中置產！　出國煲愛「先刷百萬」　
    3小時前3217
  2. 郭書瑤「指纏」春風互動全入鏡
    3小時前3033
  3. 郭書瑤、春風爆萌愛芽！密勾逛街…遇偷拍秒躲大樓
    4小時前2418
  4. 丈夫入獄！安以軒消失10月近況曝
    2小時前148
  5. 于朦朧墜亡案「7年前28歲女星同死法」！全裸命喪草坪
    18小時前222
  6. 小茉莉神隱2天道歉了！「大巨蛋飲酒喧嘩」遭出征
    14小時前2822
  7. 《大熱門》CP成真最大功臣是她！
    22小時前8
  8. 把Lulu當公主寵！從交往到結婚都是陳漢典主動
    21小時前10
  9. 威廉逃兵主持棒遭拔
    14小時前12
  10. 蘇永康發聲道歉！涉毒黑歷史遭投訴「23年來從未忘」
    10小時前242
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合